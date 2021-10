Klingenberg: Auto kollidiert mit Jungrind

Ein 38 Jahre alte Autofahrer war am frühen Freitagmorgen von Großheubach in Richtung Röllfeld unterwegs, als das Jungrind die Fahrbahn querte. Während der Mann unverletzt blieb, verendete das Tier noch an der Unfallstelle.

Mehrere tausend Euro Schaden

An dem Auto entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Jungrind war den Angaben der Polizei zufolge trotz des intakten Weidezauns aus einem Gehege ausgebüxt.