Klimawandel: Zukünftig mehr Begrünung in Bayerns Städten?

Versiegelungsgrad in Städten über 50 Prozent

Bayernweit sind laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik im vergangenen Jahr täglich 10,3 Hektar für Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht worden, dies entspricht der Größe von 14 Fußballfeldern. Gegenüber 2020 hat die Fläche um 0,4 Prozent zugenommen. Der Versiegelungsgrad liege bei Siedlungs- und Verkehrsflächen etwa bei 51 Prozent.

50 Prozent Grünflächen am Würzburger Hubland

Bei genau 50 Prozent liegt auch jeweils der Versiegelungs- sowie der Begrünungsgrad in einem neu entstehenden Wohngebiet im Stadtteil Hubland. Seit 2018 wird hier - auf dem ehemaligen US-Militärgelände sowie auf dem Gebiet der Landesgartenschau - gebaut.

Für die städtische Nachverdichtung war bereits bei den ersten Ausschreibungen klar, dass die Hälfte der 100 Hektar begrünt sein muss, sagt Claudia Kaspar, Leiterin der Würzburger Stadtplanung. Sie zeigt auf einen langen Grünstreifen in der Mitte des entstehenden Wohnviertels: "Zum einen habe ich hier eine ehemalige Landebahn in der Mitte des Geländes. Und zum anderen gibt es einen grünen Ringschluss, sodass wir inzwischen so eine Art grünes Kreuz haben."

Diese grüne Mitte sei bei der Planung zentral gewesen, um Würzburg über Frischluftschneisen zu kühlen, aber auch um den Anwohnenden einen grünen Treffpunkt zu schaffen.

Studienergebnisse, wie jene zum erforderlichen Stadtgrün, fließen laut Kaspar in die Planung mit ein, sie kritisiert aber bürokratische Hindernisse: "Es ist ein ständiges Ringen um die tatsächliche Umsetzung. Da braucht es wirklich noch Unterstützung, um weiter voranzukommen."

Würzburgs Klimabürgermeister gegen Vorgaben für Stadtgrün

Auch Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) erkennt die Studie als klaren politischen Handlungsauftrag an: "Begrünung ist wahnsinnig wichtig für unsere Städte, besonders in Würzburg durch die belastende Klimaerhitzung. Wir müssen vorangehen, auch in der Art der Begrünung und der Wasserversorgung."

Heilig spricht sich aber gegen bayernweite verpflichtende Zielwerte für Stadtgrün aus, ihm zufolge gehe es primär um Unterstützung von Land und Bund: "Das kostet natürlich Geld, das ist eine große Umgestaltung der Stadt und die muss richtiggemacht werden."