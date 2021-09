Klimawandel: Wie kann Bayerns Wald der Zukunft aussehen?

Rund ein Drittel von Bayern ist mit Wald bedeckt, immerhin 2,5 Millionen Hektar – so viel wie in keinem anderen Bundesland. Was vielen Menschen als Ort der Ruhe und Naherholung dient, schafft für die Wildtiere einen Lebensraum und sichert den Förstern und Waldbesitzern eine Existenzgrundlage als Wirtschaftsfaktor.

Doch wo derart viele Interessen aufeinanderprallen, entsteht ein Spannungsfeld – das besonders bei der Frage nach der Zukunft des Waldes sichtbar wird.

Der Wald verdurstet: Fichten und Kiefern sterben

Denn die bayerischen Wälder haben wie viele in Deutschland zuletzt unter trockenen Frühjahren und trocken-heißen Sommer gelitten, das zeigen die Waldberichte der vergangenen Jahre. So stieg 2020 der mittlere Nadel- bzw. Blattverlust aller Baumarten von 24,7 auf 28 Prozent.

Zwar war der Sommer heuer teilweise wieder nässer und kälter. Doch viele Bäumen haben weiterhin Durst, dieser Stress macht sie umso anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Die dramatische Situation lässt sich etwa im Frankenwald erkennen, wo Fichten massenhaft absterben und riesige Kahlschlagflächen hinterlassen.

Experten befürchten, dass es in ganz Bayern einmal so kommen könnte wie im Frankenwald. Den Kiefern geht es ebenfalls schlecht.

Jedes Jahr 80 Millionen Euro für den Waldumbau

Ein "Weiter so" kann es nicht geben, da sind sich Fachleute einig. "Der Klimawandel wirkt sich massiv auf die Wälder in Bayern aus – aktuell und erst recht in Zukunft", heißt es auch im aktuellen "Klima-Report Bayern 2021". Der Wald braucht deshalb einen Umbau – eine "Mammutaufgabe" nennt dies das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Allein im vergangenen Jahr haben private und kommunale Waldbesitzer laut Ministerium etwa zehn Millionen junge Bäume gepflanzt und auf einer Fläche von 5.000 Hektar aus Nadelwäldern in widerstandsfähige Mischwälder gemacht. Die bayerische Staatsregierung bezuschusst solche Vorhaben derzeit mit 80 Millionen Euro pro Jahr.

Atlaszedern und Libanonzedern als Alternative zur Fichte im Wald

Nur was soll bei diesem Umbau gepflanzt werden? Was wächst nach den Fichten überhaupt auf den riesigen Kahlflächen in der prallen Sonne ohne Bewässerung? Der naheliegende Blick geht dabei zu Eiche und Buche, zu Kirsche und Ahorn sowie zu Kastanien.

Doch hier kommt der Wirtschaftsfaktor ins Spiel. Denn diese Hölzer lassen sich kaum als Baustoff beim Hausbau verwenden. Nicht umsonst wurden früher gezielt Fichten gepflanzt. In sogenannten Praxisanbauversuchen wird deshalb mit alternativen Nadelbäumen experimentiert, zum Beispiel mit hitzetoleranten Atlas- oder Libanonzedern. Sie könnten möglicherweise eine Alternative zur Fichte sein.

Trittsteinbiotope und mehr Totholz für den Klimawandel?

Allerdings soll der Zukunftswald nicht nur wirtschaftliche Interessen bedienen, sondern auch eine grüne Lunge im Kampf gegen den Klimawandel sein. In den Bayerischen Staatsforsten gibt es dafür bereits Teilflächen, die nicht bewirtschaftet werden: sogenannte Trittsteinbiotope. Sie wären auch für mehr Privatwälder in Zukunft eine Option.

Zugleich stehen Fragen im Raum, die den Wildverbiss und die Jagd von Wildschweinen, Rehen und Co. betreffen. Manche Gemeinde hat dafür schon den Jagdpächter gewechselt, was für neue Diskussionen sorgt.

Ohne Nutzung wird es wohl auch in Zukunft nicht gehen, schließlich werden Möbel, Fenster oder Dachstühle weiterhin gebraucht. Doch Nutzwälder mit vielen verschiedenen Baumarten können mehr zur Artenvielfalt beitragen als Monokulturen. Alle unterschiedlichen Interessen so zu vereinen, dass Wald, Mensch und Tiere eine gemeinsame Zukunft haben, wird dabei die große Herausforderung sein.