Klimawandel: Wie funktioniert der Umbau zur Schwammstadt?

Wenn man in Bamberg auf den Bus wartet, steht man unter einem kleinen Biotop, weil die Dächer so stark bepflanzt sind. Bambergs zweiter Bürgermeister, Jonas Glüsenkamp. will die oberfränkische Stadt nämlich zu einer Schwammstadt machen und hat dafür vom Bund rund drei Millionen Euro Förderung bekommen. Man könne damit zum Beispiel Dach- oder Fassadenbegrünung in Stadtteilen fördern, so Glüsenkamp. Oder auch die „Entsiegelung öffentlicher Räume hin zu mehr grün."

"Versickerungsfähiger Boden": Städte investieren in Klimaschutz

In Schwammstädten gibt es viele Mulden, bepflanze Dächer und kleine Parks. Die können Wasser aufsaugen und speichern. An heißen Sommerstagen verdunstet das Wasser und sorgt für Abkühlung; bei Starkregen kann es versickern. Deshalb wollen, so wie Bamberg, immer mehr bayerische Kommunen zu Schwammstädten werden. Unter anderem München, Augsburg oder Ingolstadt. Wer hier neu bauen will, muss Häuserfassaden begrünen oder Wasserspeicher einplanen.

Die Stadt München setze schon seit 2008 derartige Maßnahmen um, betont Klimareferentin Christine Kugler. Beispielsweise durch Baumgräben oder Grünflächen. Im laufenden Jahr 2022 möchte man die Begrünung privater Grundstücke fördern. Hierfür investiert die Stadt 250.000 Euro.

Auch Nürnberg setzt auf klimaresiliente Umgestaltung, erklärt Umwelt-Referentin Britta Walthelm. "Ein Beispiel ist das ehemalige ATV Gelände." Hier werde darauf geachtet, dass der Boden versickerungsfähig ist. Bei der Neugestaltung des Züricher Parks integriere man Höhenprofile und Mulden.

Rohre kommen an ihre Grenzen: Sinnvoller Umgang mit Regen

Einer, der seit 30 Jahren solche Schwammstädte plant, ist Gerhard Hauber. Der Landschaftsarchitekt sagt: Wir müssen mit Wasser endlich anders umgehen. Denn Wetter-Extreme werden zunehmen. Nämlich große Hitze und extremer Regen. "Dann habe ich mit einer großen Menge Wasser zu tun, die unsere klassischen Infrastrukturen nicht mehr bewältigen können", so Hauber. Die Rohre kämen dann an ihre Grenzen, das Wasser staue sich zurück.

Auf der anderen Seite gebe lange Trockenperioden, Zeiten, in denen es zu wenig Wasser gibt. "Das heißt, ein sinnvoller Umgang mit der Ressource Regenwasser macht natürlich sehr viel Sinn." Grund sei der Klimawandel, der uns relativ stabile Wetterlagen bringe, in denen sich Sonnenschein und Niederschlag eben nicht mehr regelmäßig abwechseln.

Hauber hat in Singapur "den Regen integriert"

Hauber hat Schwammstadt-Projekte nahezu überall auf der Welt realisiert: in New York, Oslo, Indonesien - oder Singapur, wo Wasser lange Zeit ein großes Problem war: Extrem viel Regen, aber gleichzeitig musste Trinkwasser aus Malaysia importiert werden. Bis Hauber mit seiner Regenwasser-Idee kam. "Wir haben dann so ein ganzheitliches Konzept entwickelt."