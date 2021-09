Klimawandel: Was müssen Städte und Gemeinden jetzt tun?

Das "Energiedorf": Wildpoldsried

Zu einer Vorzeigegemeinde in Sachen Energie wurde auch Wildpoldsried im schwäbischen Landkreis Oberallgäu, das sich stolz als "Energiedorf" bezeichnet und alles daran setzt, zum "Klimadorf" zu werden. Mehrere Biogasanlagen, eine Vielzahl von Pelletheizungen, ein Nahwärme-Netz, Solar- und Photovoltaik-Anlagen auf allen öffentlichen Gebäuden sowie rund 300 Anlagen auf Privathäusern versorgen die Bürger mit Energie.

Hinzu kommen Energiesparmaßnahmen. So reduziert allein die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED den Stromverbrauch nach Angaben der Gemeinde um 75 Prozent und senkt die Stromkosten um 8.000 Euro jährlich - bei einer CO2-Ersparnis von 20.000 Kilogramm pro Jahr.

Hausbesitzern wird seitens der Gemeinde seit 2008 eine Thermographie angeboten, bei der mit einer Wärmebildkamera ermittelt wird, an welchen Stellen eine Dämmung sinnvoll ist. 210 ungeregelte Heizungspumpen in Privathaushalten wurden gegen Hocheffizienzpumpen ausgetauscht. Darüber hinaus bietet die Gemeinde Energieberatungen an.

Energieeinsparung als kommunale Aufgabe

Dass Energieeinsparung zu den wichtigen kommunalen Aufgaben beim Klimaschutz zählt, sieht man auch beim Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) so. Das Institut, das 1973 auf Initiative des Deutschen Städtetages gegründet wurde und Kommunen bei allen Zukunftsaufgaben berät, hält vor allem die Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmern und Bürgern für entscheidend.

Das gelte auch für die Energieeinsparung und die Umsetzung des Zieles Klimaneutralität, so Jens Hasse, Teamleiter im Forschungsbereich Umwelt am Difu: "Viele Lösungen liegen vor, werden von Vorreiterkommunen in ganz Deutschland umgesetzt und müssen nun von jeder Kommune aufgegriffen werden." Nur wenn wir es schafften, die Klimaerwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, so Hasse, werde es gelingen, uns an negative Klimafolgen anzupassen.

Robust und anpassungsfähig bauen und planen

Städte, Gemeinden, Wohn- und Gewerbegebiete, Gebäude und Infrastrukturen müssten zudem zügig robuster und anpassungsfähiger werden, sowohl gegen Starkregen als auch gegen Hitze. Dies gelte für Neubauten ebenso wie für den Bestand. Bei jedem Planungsprozess und bei jeder Baugenehmigung sei es wichtig, Folgendes mitzudenken, so Jens Hasse: "Mehr Grün und Verschattung in stark verdichteten öffentlichen Räumen. Platz und Raum schaffen - auch im Bestand - für den Rückhalt von Starkregen, für Wasserwege und -plätze und an Gewässern auch für Hochwasser.

Gebäude klimagerecht bauen und mit sommerlichem Wärmeschutz nachrüsten." Städte und Gemeinden, aber auch soziale Einrichtungen können sich zu allen Fragen der Klimaanpassung beraten lassen. So betreibt das Deutsche Zentrum für Urbanistik seit Juli gemeinsam mit dem Forschungs- und Beratungsinstitut adelphi das "Zentrum KlimaAnpassung".