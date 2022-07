Klimawandel macht Bergsteigen im Hochgebirge gefährlicher

Der Übergang vom Gletscher zum Fels bei vielen Hochtouren wird zu einer echten Herausforderung für Bergsteiger. Das bestätigt auch Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein. Eine weitere Gefahr als Folge des Klimawandels ist der tauende Permafrost im Hochgebirge. Wie eine Art Kleber hält er den Felsen zusammen. In den Fels-Nordwänden beginnt er in etwa bei 2.800 Höhenmetern, auf der Südseite bei etwa 3.400 Meter. Der Name "permanter Frost" stimmt aber nicht mehr. Denn bei steigenden Temperaturen schmilzt auch der Permafrost.

Felsstürze und Steinschlag immer häufiger

Durch die Erwärmung werden Felswände instabil, sagt Tobias Hipp, zuständig für alpine Raumplanung beim Deutschen Alpenverein (DAV). Das Gestein wird weich und spröde. Der DAV beobachtet eine Zunahme von Felsstürzen, auch ganze Bergflanken werden instabil, aber auch der klassische Steinschlag aus Felswänden nimmt zu. Tobias Hipp hat diese Erfahrungen auch als Bergsteiger gemacht. Besonders im Hochgebirge verändern sich die Bedingungen massiv.

Manche Touren zu gefährlich

Gerade Touren im Hochgebirge Richtung Mont Blanc oder auch die klassischen Nordwände, die durch den Permafrost zusammengehalten werden, werden schwieriger. Denn die Zeitfenster für solche Touren werden immer kürzer, sagt Tobias Hipp (DAV). Da brauche man kühle Temperaturen, manche klassischen Anstiege werden nicht mehr gemacht, weil sie zu gefährlich sind.

Offene Spalten und dünne Schneebrücken

Neben Felssturz und Gletscherspalten müssen Bergsteiger auch mit schwierigen Hüttenzustiegen rechnen. Aus den Westalpen hat der Ohlstädter Bergführer Franz Perchtold von seinen Kollegen keine guten Neuigkeiten erfahren. Dort habe man aktuell Bedingungen wie normalerweise im August vorgefunden. Spalten seien offen und Schneebrücken sehr dünn. Einige befürchten, dass bestimmte Hütten möglicherweise bereits Mitte Juli schließen müssen, weil bestimmte Übergänge dann wohl nicht mehr möglich seien. Auch dort gebe es viel zu wenig Schnee.

Klimawandel in Bergen sichtbar

Die Folgen der globalen Erwärmung haben Klimaforscher genauso angekündigt. Der Temperaturanstieg in den Bergen ist größer als in anderen Regionen. Wenn die Eisriesen schmelzen, dann merken das Bergsportler bei Hochtouren. Doch die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Ökosystem sind weitaus bedrohlicher.