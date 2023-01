Klimawandel: Lohnt der Neukauf von Skiausrüstung noch?

Energiekrise, Inflation, Klimawandel – der Wintersport steht gerade nicht unter den besten Vorzeichen. Dass da vielen die Lust auf Skifahren vergeht, bemerkt auch der Handel, der über ausbleibendes Geschäft klagt. "Die Sporthändler merken, dass die Nachfrage nicht mehr so hoch ist wie noch vor Weihnachten", sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. "Aber, und das ist die große Hoffnung, der Winter in Bayern ist noch längst nicht vorbei."

Auch die Skiindustrie hofft auf Besserung. Der bayerische Hersteller Völkl betont, dass eine Verlangsamung des Verbraucherinteresses im Januar durchaus normal ist. Der Trend für die kommenden Jahre ist jedoch eindeutig: Schneesichere Zeiträume werden unverlässlicher, Skipässe und Übernachtungen teurer. Die Anzahl der Skitage pro Saison könnte dadurch auch bei absoluten Skifans weiter abnehmen. Stellt sich die Frage, ob und wie sich der Kauf neuen Materials überhaupt noch lohnt. Ein Überblick:

Neukauf: Für alle, die wirklich viel fahren

Hohe Inflation bedeutet auch steigende Preise bei der Skiausrüstung. Preiswerte Alpinski gibt es aktuell für etwa 400-600 Euro, dazu kommen Skischuhe für 250-300 Euro und Stöcke für 30-50 Euro. Käufer von Tourenski müssen noch tiefer in die Tasche greifen. Ein neues Set aus Ski, Bindung, Schuhen und Fellen liegt im Sportgeschäft bei ungefähr 1.500-1.600 Euro. Hinzu kommen Helm, Bekleidung oder Lawinenausrüstung.

Der Deutsche Skiverband weist aber darauf hin, dass der Preis allein nicht das einzige Kriterium bei der Kaufentscheidung sein sollte: "Eine Ausrüstung, die ich besitze, kenne ich", sagt Andreas König, Geschäftsführer und Sicherheitsexperte beim DSV. "Dann weiß ich, wie der Ski funktioniert und dass die Bindung richtig eingestellt ist."

Einen Skikauf sieht er als Anschaffung für mehrere Jahre. Die Lebensdauer liege bei etwa fünf bis sechs Jahren, bei seltener Nutzung etwas länger. "Ab zehn Jahren macht es aber Sinn, sich etwas Neues anzuschaffen", empfiehlt König. "Die Bindung und die Schuhe bestehen aus Kunststoff, der Weichmacher entweicht und kann unter Umständen auch brechen."

Ausleihe: Zum Ausprobieren und für Zwischendurch

Gerade für Neulinge im Skisport bietet sich die Leihoption an: Erst einmal ausprobieren, ob das mit dem Ski- oder Snowboardfahren überhaupt das Richtige ist. Weiterer Vorteil des Leihens: Man kann verschiedene Paar Skier und Schuhe testen und je nach Lerneffekt und Schneesituation während der Saison wechseln, um Erfahrung zu sammeln. Große Verleihstationen mit viel Betrieb geben häufig aktuelles und frisch gewachstes Material aus.

Besonders bequem ist das Leihen für alle, die öffentlich anreisen – sie sparen sich die Schlepperei in Zug und Bus. Finanziell ist die Rechnung ziemlich einfach: Alpinski (inklusive Schuhe und Stöcke) kosten je nach Skigebiet und Anbieter rund 50 Euro Leihgebühr pro Tag. Bei einem Kaufpreis von 800 Euro für ein neues Set wären das 16 Skitage, bis sich der Kauf gelohnt hat. Manche kaufen sich auch nur eigene Skischuhe und leihen sich Skier dazu. Es gibt auch Angebote für ein Saisonleihe – gerade für Familien mit Kindern im Wachstum eine praktische Sache.

Rechtzeitig reservieren

Im Tourenbereich dauert es länger, bis sich eigenes Material rechnet. Der Deutsche Alpenverein (DAV) steht als nicht kommerzieller Anbieter für eine vergleichsweise günstige Leihoption. Die Sektionen bieten ein komplettes Tourenski-Set, also Schuhe, Ski, Bindung und Felle zum Leihen an. Die Gebühr liegt bei der Sektion München beispielsweise bei 40 Euro am Tag, für Mitglieder kostet es weniger. Dagegen stehen etwa 1.600 Euro Neupreis, hochgerechnet sind das also 40 Tage, bis sich ein Kauf lohnt.

Wer nur drei bis vier Tourentage pro Saison plant, für den ist Leihen die günstigere Option. Flexibel ist sie aber nicht. Damit das Material nicht ausgebucht ist, empfiehlt der DAV, mindestens eine Woche im Voraus zu reservieren. Spontane Skiausflüge planen – mit der Leihoption deutlich schwieriger. Man kann allerdings auch im Bekannten- und Freundeskreis herumfragen, ob jemand etwas verleiht – in dem Fall ohne versicherungskonforme Bindungseinstellung. Wer das Risiko nicht eingehen möchte, kann in der nächsten Skiwerkstatt wegen der Bindungseinstellung fragen. Gegen eine geringe Gebühr dürfte das kein Problem sein.