Klimawandel: Landwirt setzt auf Kichererbsen und Süßkartoffeln

Viele Felder in Franken sehen richtig traurig aus. Der Mais ist teilweise nur 50 Zentimeter hoch – die Kolben klein. Andere Feldfrüchte mussten früher als üblich geerntet werden oder sind vertrocknet. Doch dem Biolandwirt Lorenz Köhler aus Billingshausen im Lkr. Main-Spessart bereitet die Trockenheit und die Hitze scheinbar wenig Sorgen. Obwohl der Acker von Lorenz Köhler knochentrocken ist und tiefe Furchen den Boden durchziehen, ist der junge Biolandwirt trotzdem zufrieden. Denn Köhler baut hier auf gut fünf Hektar Kichererbsen an. "Die haben in diesem Jahr Topqualität. Perfekt für den Verkauf", sagt Köhler gegenüber BR24. Schon seit fast fünf Jahren experimentiert er mit Pflanzen, die Hitze und Trockenheit vertragen. Neben den Kichererbsen baut Köhler auch Süßkartoffeln an, die hauptsächlich in Asien, Afrika und Amerika wachsen.

Früchte müssen viel Hitze vertragen können

75 Hektar bewirtschaftet Lorenz Köhler – Auf seinen Feldern wachsen auch Melonen. Die vertragen die Hitze sehr gut. Doch die Melonen müssen bewässert werden, wenn es nicht regnet. Dies geschieht per Tröpfchenbewässerung, was erheblich an Wasser spart. "Nach meiner persönlichen Einschätzung braucht man dadurch nur noch ein Drittel der Wassermenge – also 60-70 Prozent weniger gegenüber der Sprinklerberegnung", erklärt Köhler.

Klimawandel verlangt Kreativität

Lorenz Köhler versucht, sich mit seinen Feldfrüchten dem Klimawandel anzupassen. Natürlich gab es auch Rückschläge. Die Kidneybohne beispielsweise. So hat er versucht die Bohne anzubauen, doch der Ertrag war so gering, dass der Verkaufspreis zu hoch gewesen wäre. So hat er sie jetzt wieder aus dem Programm genommen. Doch Lorenz Köhler lässt sich nicht beirren und geht seinen eigenen landwirtschaftlichen Weg weiter. Er ist überzeugt, dass sein Weg der richtige ist.