Klimawandel: Ist der phänologische Winter schon vorbei?

Frühlingsbeginn im Januar?

Ganz so einfach ist es nicht. Mehr als 1.000 Ehrenamtliche in ganz Deutschland beobachten für den Wetterdienst die Natur und melden, wenn sie bestimmte Merkmale an Pflanzen sehen. Daraus wird ein mittlerer Termin berechnet. Nachdem über die Hälfte der Beobachter schon blühende Haselsträucher gesichtet hatte, datierte der Wetterdienst den Frühlingsbeginn auf den 15. Januar. So früh wie nie. Aber weil noch einige Meldungen fehlen und es jetzt wieder kalt geworden ist, wird sich der Tag wohl doch noch etwas nach hinten verschieben.

Winter werden immer kürzer

So oder so setzt sich insgesamt der Trend fort, dass der Frühling immer früher beginnt. "Die Wintersaison verkürzt sich deutlich", sagt Gudrun Mühlbacher, die das regionale Klimabüro des DWD in München leitet. "Wir sehen schon lange an den Daten, dass die Pflanzen im Frühjahr eher austreiben." In den vergangenen dreißig Jahren war der Winter noch durchschnittlich 95 Tage lang, in der Saison 2021/22 mehr als zwei Wochen kürzer. Diese Verschiebung finde ausschließlich im Frühjahr statt, sagt Mühlbacher. Denn im Herbst orientiert sich der phänologische Winterbeginn daran, wann Stieleichen ihre Blätter abwerfen. Und das hängt nicht mit steigenden Temperaturen, sondern mit der Sonneneinstrahlung zusammen.