Klimawandel sorgt für weniger Nebel in Bayern

Im Lindauer Hafen sind der Löwe und der Leuchtturm kaum auszumachen, auf die goldgelben Blätter der Weinreben bei Wasserburg legen sich kleine Wasser-Tröpfchen, die Rücklichter des vorrausfahrenden Autos sind fast nicht zu erkennen: Über der Bodensee-Region hängt dichter Nebel. Der Seenebel bildet sich gerade jetzt im Herbst verstärkt, zum Beispiel, weil der Untergrund wärmer ist als die Luft, die darüber hinweg strömt. Das konnte man dieser Tage vor allem an den Vormittagen beobachten. Weil der Oktober aber vergleichsweise warm war, hat sich der Nebel auch schnell wieder aufgelöst und der Sonne Platz gemacht. Das war vor einigen Jahrzehnten noch anders.

200 Nebelstunden weniger als früher

Nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) haben die Nebelstunden seit den 1980er Jahren deutlich abgenommen: Eine Messreihe der Wetterstation in Konstanz am Bodensee belegt demnach einen Rückgang um rund 200 Nebelstunden im Jahr. Haben die Meteorologen vor gut 40 Jahren noch über 400 Stunden Nebel am Bodensee gemessen und teils sogar um die 600, sind es heutzutage noch gut 200 Nebelstunden pro Jahr. Und das ist nicht nur am Bodensee so.

Nebelrückgang nicht nur in Bayern

Dort wo viel Wasser ist, wo es Moor-Gebiete gibt und auch in Tälern geht der Nebel zurück: "Wir haben diese Prozesse überall", sagt Gudrun Mühlbacher, Leiterin des regionalen Klimabüros des DWD in München. Die Diplom-Meteorologin nennt beispielsweise die Main-Region, den Chiemsee oder Gebiete nahe der Donau. Und eben die Bodensee-Region. Aber nicht nur in Bayern lässt sich das beobachten. Klimaforscher und Meteorologen sehen ein weltweites Phänomen. Denn ein Grund für den kontinuierlichen Rückgang der Nebelstunden ist der Klimawandel und der zeigt sich bekanntlich global.

Weniger Nebel durch wärmeres Bodenseewasser

Seit Beginn der Industrialisierung erwärmt sich die Erde immer stärker. Wenn es wärmer ist, dann kann die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen – es bildet sich also weniger Nebel. Das ist auch ein Grund für den Rückgang von Nebel in den großen Städten, wo es generell oft wärmer als in ländlichen Gebieten ist. BR-Wetterexperte Michael Sachweh erklärt, dass beispielsweise auch die Wassertemperatur des Bodensees einen Einfluss hat: "Dieses Wasser – das konnte man nachweisen – hat sich auch um einige Grade erwärmt in den letzten Jahrzehnten und eine Wärmequelle sorgt immer dafür, dass sich der Nebel relativ rasch auflöst oder gar nicht bildet." Neben der Erwärmung spielt zudem die Sauberkeit der Luft eine Rolle.

Weniger Luftverschmutzung heißt weniger Nebel

Tatsächlich hat sich laut DWD die Luftqualität in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Es gibt immer weniger Fein- und Grobstaub in der Atmosphäre, weniger Aerosole, weniger kleinere Luftverschmutzungen. An die haften sich allerdings die mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen an, sie dienen als sogenannte Kondensationskerne. Weniger Partikel in der Luft heißt: Es bildet sich weniger dichter Nebel.