Klimawandel in Bayern: "Der Kampf ums Wasser nimmt zu"

Den Schreckmoment hatte Birgit Kreß vor fünf Jahren. Kreß ist Bürgermeisterin im mittelfränkischen Markt Erlbach und erinnert sich noch gut an den Moment, als sich ihre Sorgen bewahrheiteten. Bis 2018 lieferte unter anderem die Aurachquelle Trinkwasser für die Gemeinde. Aber dann wurde das Gebiet wegen des Klimawandels immer trockener - die Quelle verlor an Schüttleistung und das betroffene Gemeindegebiet konnte nicht mehr ausreichend mit Trinkwasser versorgt werden, so Kreß: "Das war ein beklemmendes Gefühl und man ringt da schon nach Lösungen. Und dann hat man sich natürlich intensiv Gedanken gemacht und gesagt, so geht’s nicht weiter."

Trockene Orte setzen auf Fernwasserleitungen

Die Lösung: Fernwasser. Also Wasser, dass über Leitungen aus gut versorgten Orten kommt. Markt Erlbach hat sich einer Verbundleitung angeschlossen und bezieht seither Teile seines Trinkwassers aus dem knapp 100 Kilometer entfernten Genderkingen in Schwaben. Sie sei überzeugt, so Bürgermeisterin Kreß, "dass wir die richtige Entscheidung noch zum richtigen Zeitpunkt getroffen haben und dass wir wieder ruhig schlafen können."

So wie Markt Erlbach setzen viele Städte und Gemeinden vor allem in Franken vermehrt auf Fernwasser. Dort ist es deutlich trockener als im Süden Bayerns, unter anderem wegen des geringeren Niederschlags.

Fernwasser aus Schwaben – wie lange noch?

Am anderen Ende der Leitung sitzt Leonhard Schwab. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Genderkingen in Schwaben – also dem Ort, von dem das Wasser bis nach Franken gepumpt wird. An der Lech-Donaumündung liegt eines der größten Wasserreservoirs in Bayern. Bisher sei alles gut, so Schwab, genügend Wasser, auch die Qualität stimme, aber: "wir fürchten, dass es in 10, 20 Jahren anders aussieht". Denn auch in Schwaben sorgt man sich darüber, dass der Klimawandel die Grundwasserbestände beeinträchtigt.