Klimawandel: Fast 300.000 neue Bäume für fränkische Wälder

Einziger neuer Nadelbaum: die Douglasie

In erster Linie werden Laubbäume gepflanzt, doch ein Nadelbaum wächst hier ebenso gezielt heran: die Douglasie, die eigentlich aus Nordamerika stammt, kommt bisher ebenso gut mit dem Klimawandel zurecht. Hier im Wald rund um Heinz Harttung gibt es schon länger Douglasien. "Unser alter Gemeindeförster hat damals viele Douglasien eingebracht. Und das ist momentan ein super Vorteil – denn wo eine Douglasie ist, da haben wir eine super Naturverjüngung!", freut sich Harttung. Mit Naturverjüngung meint er die Jungbäume, die hier im Wald ohne Zutun der Menschen nachwachsen, sondern einfach durch die Samen der erwachsenen Bäume entstehen.

Weiterhin Sorge vor Käfern

"Das ist eigentlich ein super Holz – so eine Douglasie. Schnellwachsend und man kann es für alles verwenden: Gerade im Außenbereich, da nimmt ein Zimmermann mittlerweile gern die Douglasie", so Heinz Harttung. Auch Martin Brunner ist Fürsprecher der Douglasie. Doch auch wenn der Nadelbaum bisher überzeugt hat, sorgen sich die beiden Männer: "Ich denke, immer wenn der Käfer keine Fichte mehr hat, dann wird er sich auf die Douglasie umstellen", gibt Heinz Harttung zu Bedenken. Noch gäbe es keinen speziellen "Douglasien-Käfer", sagt Martin Brunner, aber es gebe verschiedene Arten von Tannenborkenkäfern, die durchaus auch an der Douglasie fressen würden.

Waldbesitzer dankbar über aktuelles Wetter

Ob der Waldumbau, wie hier bei Ermetzhof geschehen, nun langfristig die Lösung ist, wird sich zeigen. Aktuell wachsen die neuen Bäumchen aber sehr gut. "Das größte Problem in allen Altersstadien ist die Trockenheit. Also wenn es im Mai oder Juni trocken ist, dann kann es sein, dass ein großer Teil der Pflanzen hops geht", sagt Brunner. Bisher spielt das Wetter den Waldbesitzern jedoch in die Karten. Es sei nicht zu trocken und gebe immer wieder Regen, der so leicht ist, dass das Wasser nicht direkt wegläuft, betont Heinz Harttung.