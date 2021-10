Klimawandel am Bodensee: Was wir noch tun können

Erwärmt sich der Bodensee weiter, dann ist er und alles Leben in ihm in Gefahr. In den vergangenen 30 Jahren hat die Temperatur an der Oberfläche mehr als 1 Grad zugelegt im Vergleich zu den 30 Jahren davor. Zudem wird der See immer früher im Jahr warm und bleibt das auch länger als ursprünglich. Die Folge: Das Wasser kann sich im Frühling nicht recht durchmischen, es gibt einen Sauerstoffmangel vor allem am Seegrund, Fische verenden.

zum Artikel "Wie der Klimawandel dem Bodensee zu schaffen macht"

Noch ist das nicht komplett so, aber die Entwicklung geht in diese Richtung. Und sie lässt sich laut Forschern kaum noch aufhalten. Im Grunde lässt sich nur der Klimawandel an sich bekämpfen. Es ist aber möglich, den See insofern zu schützen, dass die Belastung für ihn nicht noch weiter steigt. Zum Beispiel könnten in Zukunft Elektro-Schiffe mit alternativen Antrieben auf dem Wasser fahren, statt stinkender Diesel.

Fähre mit alternativem Antrieb im Bau

Derzeit entsteht etwa eine mit Flüssiggas betriebene Fähre, die vor allem Autos zwischen Konstanz und Meersburg übers Wasser bringen soll. Autofahrer können so rund 50 Kilometer Strecke abkürzen und die Fähre selbst produziert weniger Emissionen als die jetzigen Fähren. Wird statt verflüssigtem Erdgas (LNG) später einmal Bio-Methan getankt, was problemlos möglich sein soll, soll der CO2-Ausstoß gegen null sinken. Derzeit stockt der Bau zwar, weil die zuständige Werft Insolvenz anmelden musste, und noch ist unklar, wann und wie es weitergeht. Allerdings gibt es ein weiteres Projekt, und das könnte schon im nächsten Frühjahr Realität werden.

Erstes E-Schiff für Fahrgäste ab 2022

Derzeit entsteht nämlich in Stralsund bei der Firma Ostseestaal das erste Solar-Passagierschiff für die Linienfahrt auf dem Bodensee. Im April soll die "Artemis" vom Stapel laufen. Es ist der Beginn einer neuen Ära. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) beginnen dann damit, die sogenannte "Weiße Flotte" kontinuierlich auf umweltfreundliche Antriebe umzustellen. Ein weiteres E-Schiff könnte 2025 folgen; denkmalgeschützte, mit Diesel betriebene Schiffe sollen umgerüstet werden. Erster Schritt ist die "Artemis".

Schiff erzeugt Strom für eigenen Betrieb

Das Motorschiff wird kleiner und langsamer sein als die bisherigen BSB-Schiffe, aber trotzdem Platz für 300 Passagiere bieten. Ebenfalls ein Novum: Es wird ein Katamaran, der auf zwei Kufen fährt, ohne Rumpf. Damit braucht das Schiff weniger Energie, um gegen den Widerstand des Wassers anzukommen. Auf dem Dach befindet sich zudem eine Photovoltaik-Anlage. Während der Fahrt kann "Artemis" Strom durch Sonnenenergie gewinnen und so die Batterie für das Bordnetz und den Motor unterstützen. Dennoch muss das Schiff am Abend wieder aufgeladen werden. Es dürfte so aber kein Öl, Diesel und keine Abgase mehr in oder an das Wasser gelangen. Das ist ein Punkt, um den Bodensee im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen.