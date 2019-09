"Klimatour": Jugendliche appellieren an Ministerpräsident Söder

Schwarze Urnen mit weißen Kreuzen, darin Schmelzwasser aus bayerischen Gletschern - es ist eine ungewöhnliche Gabe, mit der junge Klimaschützer Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an diesem Mittwoch in der Zugspitz-Region empfangen haben. Ihr Vorwurf ist klar: Die Regierenden agieren beim Klimaschutz zu langsam. Auf einem schwarzen Banner steht in großen Lettern: "Do your job".

Söder verweist auf Klima-Kabinett

Der Ministerpräsident hat an diesem Mittwoch zur sogenannten "Klimatour" geladen. Gemeinsam mit dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) lässt er sich am Vormittag von Wissenschaftlern auf Deutschlands höchstem Berg über die Auswirkungen des Klimawandels informieren. Gegenüber den jungen Aktivisten verwies Söder auf das Klima-Kabinett der Bundesregierung, das in rund zwei Wochen ein umfassendes Klimaschutz-Konzept beschließen will.