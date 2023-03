Klimastreiks und "Klima-Frühling" in Schwaben

"Fridays for Future" ruft heute (3.3.23) wieder zum globalen Klimastreik auf und auch Klimaaktivisten in Augsburg beteiligen sich daran. Ab 16 Uhr versammeln sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Augsburger Rathausplatz. Es gibt Reden und Musik und anschließend einen Demonstrationszug durch die Augsburger Innenstadt. Die Regierung soll dazu aufgefordert werden, ernsthaft für eine konsequente Klimaschutzpolitik einzustehen, heißt es in einer Mitteilung von Fridays for Future Augsburg.

Zahlreiche Demonstrationen im Allgäu

Im Allgäu hat die Klimaschutzorganisation Fridays for Future heute (3.3.23) zu zahlreichen Demonstrationen aufgerufen. In Memmingen gibt es ab 13.00 Uhr einen Demonstrationszug durch die Stadt, ab 14.00 Uhr wird nach Angaben der Organisatoren ein Klimafest mit Musik und Theater und mit Infoständen von Organisationen stattfinden, die aktiv Klimaschutz betreiben.

Auftakt zum Memminger "Klimafrühling"

Der Klimastreik ist zugleich Auftakt für den 1. Memminger Klimafrühling, bei dem es noch den ganzen März Veranstaltungen rund um Klimaschutz und Klimawandel geben wird. Organisiert wird der Klimafrühling vom Verein KIMM - Klimainitiative Memmingen, der BUND-Ortsgruppe Memmingen, dem ADFC Memmingen und attac Memmingen-Illerwinkel.

Demonstration gegen geplanten Ausbau der B12

In Sonthofen wird um 16.30 Uhr demonstriert, die Demo richtet sich nach Angaben der Organisatoren auch gegen die vorgelegten Ausbaupläne der B12 und den drohenden Verkehrskollaps. Bei der Planung wurde nach Ansicht der Klimaschützer weder eine Betrachtung der Klimaauswirkungen des Projektes durchgeführt, obwohl das Klimaschutzgesetz dies zwingend vorschreibt, noch die Alpenkonvention berücksichtigt.

Demo und Kundgebung in Kempten

Demonstriert wird auch in Kempten, hier startet der Protestzug um 15.00 Uhr am Forum Allgäu. Im Anschluss findet auf dem Hildegardplatz eine Kundgebung statt. Es gibt Infostände unter anderem von Greenpeace, dem ADFC, der Solawi und Umwelt-, Tierschutz- und landwirtschaftlichen Organisationen. Weitere Demos im Allgäu finden laut Fridays for Future in Füssen um 15.00 Uhr und in Bad Wörishofen um 11.00 Uhr statt.