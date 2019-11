Klimastreiks in Ostbayern: Regensburg erwartet "Krachdemo"

Anlässlich des globalen Klimastreiks ruft Fridays for future-Regensburg zu einer "Krachdemo" ab 14 Uhr auf. Die Teilnehmenden sollen Fahrradklingeln, Vuvuzelas, Trommeln, Tröten, Schlagzeuge, Töpfe, Trillerpfeifen und dementsprechend auch Ohrstöpsel mitbringen. Auch für Passau, Straubing, Amberg, Weiden, Neumarkt, Parsberg sind Demonstrationen angekündigt.

Krachdemo soll Politiker "aufwecken"

"Wir wollen symbolisch die Politiker mit dem Krach aufwecken und ihnen zeigen, dass sie uns nicht mehr überhören können", so Jakob Bornschlegl, einer der Organisatoren. Ziel der Demo sei auch, den Teilnehmenden der Klimakonferenz, die Anfang Dezember in Madrid stattfindet, zu zeigen, dass von ihnen viel erwartet werde. Außerdem fordert Fridays for Future, dass die Bundesregierung den Klimapaket und das Kohleausstiegsgesetz überarbeitet und die Pariser Klimaziele einhält.

Keine größeren Verkehrsbehinderungen erwartet

Die Veranstalter in Regensburg erwarten etwa 500 Teilnehmer. Treffpunkt um 14 Uhr ist am Bahnhof. Von dort aus laufen die Demonstranten über zwei Kilometer durch die Altstadt. Insofern wird es wohl nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen. Auf der Stecke werden die Demonstranten immer wieder Stopps einlegen, an denen Reden gehalten werden. Die Demo soll rund zwei Stunden, also bis ungefähr 16 Uhr, dauern.

Hunderte Radfahrer am Amberger Altstadtring erwartet

Auch in Amberg, Neumarkt und Weiden schließen sich heute Demonstranten dem weltweiten Klimastreik an. In Amberg starten die "Fridays for Future"-Anhänger ihren Zug ebenfalls um 14 Uhr am Maltesergarten. Um 18 Uhr findet zudem die fünfte "Critical Mass" statt, eine gemeinsame Runde von hunderten Radlern rund um den Amberger Altstadtring. Damit demonstrieren die Radler für eine umweltverträglichere Mobilität.

Erstmals auch Fridays for Future-Aktion in Parsberg

In Neumarkt treffen sich die "Fridays for Future"-Anhänger und der Bund Naturschutz um 14:30 Uhr hinter dem Rathaus und ziehen zum Bahnhof. Erstmals gibt es auch eine Aktion in Parsberg (Lkr. Neumarkt), hier ziehen die Demonstranten vom Stadtplatz zu den Schulen. In Weiden gab es bereits gestern Abend einen Laternenzug durch die Fußgängerzone. In der Michaelskirche läuten am Mittag um 5 vor 12 die Glocken und laden zu einer Andacht für die Bewahrung der Schöpfung ein.

FFF in Niederbayern: "Wir schwänzen nicht, wir kämpfen!"

In Niederbayern gibt es Fridays for Future Aktionen heute unter anderem in Straubing und Passau. Die Organisatoren in Passau schreiben auf ihrer Facebook-Seite, dass mit der Bundesregierung der Klimaschutz baden gehen würde. Deswegen wird ab 13.15 Uhr an der Cagnes-Sur-Mer Promenade demonstriert. In Straubing treffen sich die jungen Leute unter dem Motto "Wir schwänzen nicht, wir kämpfen!" ab 11 Uhr auf dem Steiner-Thor-Platz. Dort beginnt dann um fünf vor 12 der Demozug quer durch die Innenstadt.