Klimastreiks in München und Oberbayern

„Fridays for Future München" ruft heute erneut zum Klimastreik auf. Was die Aktivisten von der Stadt München erwarten, steht in einem Forderungskatalog: unter anderem eine autofreie Innenstadt bis spätestens 2025 und dass der Betrieb des Kohleheizkraftwerks Nord bis 2022 eingestellt wird.

10.000 Teilnehmer in München angemeldet

Eine der Forderungen an die Bundesregierung: keine Subventionen mehr für fossile Energieträger. 10.000 Teilnehmer hat "Fridays for Future München" für die Demo angemeldet. Zur Erinnerung: Bei einer ähnlichen Aktion im September sind es nach Angaben der Veranstalter letztlich 60.000 Teilnehmer gewesen, die Polizei sprach von 40.000.

Mehr als 20 Aktionen in Oberbayern

Los geht es wieder um 12 Uhr mittags auf dem Königsplatz. Der Demonstrationszug zieht zur Universität, weiter zum Odeonsplatz und über die Brienner Straße zurück zum Königsplatz – insgesamt eine vier Kilometer lange Strecke.

Autofahrer müssen mit Sperrungen und Behinderungen rechnen. Außerhalb der Landeshauptstadt werden in Oberbayern mehr als 20 weitere Aktionen organisiert – zum Beispiel in Eichstätt, Erding, Freising, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg, Neuburg, Pfaffenhofen an der Ilm, Starnberg, Traunstein und Weilheim.