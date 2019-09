Klimastreik weltweit: Proteste in Mittel- und Oberfranken

Auf der ganzen Welt gehen die Menschen heute für den Klimaschutz auf die Straße. So auch in der Region. Fridays for Future in Nürnberg demonstriert um 12.05 Uhr am Lorenzer Platz Nord. In Erlangen treffen sich die Klimaaktivisten um 11 Uhr auf dem Schlossplatz und in Fürth um 16 Uhr am Dreiherrenbrunnen in der Fußgängerzone. Weitere Klimaproteste und Klimaaktionen in Mittelfranken finden unter anderem in Ansbach, Schwabach, Dinkelsbühl, Gunzenhausen, Stein, Rothenburg ob der Tauber, Bad Windsheim, Emskirchen und Feuchtwangen statt.

Schmelzende Eisblöcke in Oberfranken

In Bayreuth ist eine Demonstration um 10 Uhr vor dem Rathaus geplant. Außerdem will die Initiative „Extinction Rebellion“ auf den Klimawandel aufmerksam machen. Sie hat eine Kundgebung zum Thema „Aussterben? – Nein danke!“ von 10 bis 15 Uhr in der Fußgängerzone am Neptunbrunnen angemeldet. Mit Galgen und schmelzenden Eisblöcken wollen sie symbolisch auf den Klimawandel hinweisen. Weitere Klimastreiks in Oberfranken finden unter anderem in Bamberg, Forchheim und Hof statt.

„Church for Future – die Schöpfung bewahren“

Im oberfränkischen Selb organisiert der evangelische Pfarrer Johannes Herold den einzigen Streik im Kreis Wunsiedel. Unter dem Motto: „Church for Future – die Schöpfung bewahren“ schließt sich der Streik dem globalen Klimaprotest an. Um 13.15 Uhr soll es zunächst eine Andacht in der Stadtkirche geben. Danach beginnt die Demonstration auf dem Martin-Luther-Platz in Selb. Der Aufruf des Pfarrers ist in Selb umstritten. Die Kritiker finden, dass die Kirche sich nicht in politische Themen einmischen sollte.

Millionen Menschen gehen auf die Straße

Am Freitag wollen Millionen Menschen weltweit für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Auf allen Kontinenten soll es Proteste geben. Zum dritten globalen Klimastreik werden alleine in Deutschland hunderttausende Streikende erwartet. Hintergrund ist der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York. Die deutschen Aktivisten wollen außerdem am Freitag ein Signal Richtung Bundesregierung schicken: Sie will am gleichen Tag ihr Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz vorstellen.