Klimastreik in Regensburg erstmals mit „Omas for Future“

Die Bewegung Fridays for Future will zurück auf die Straßen und Plätze und hat für heute zum internationalen Klimastreik aufgerufen. Allein in Regensburg könnten laut Polizei 3500 Teilnehmer zu dezentralen Protestaktionen zusammenkommen. Angemeldet wurden 23 einzelne Menschenketten.

Polizei rechnet mit bis zu 3500 Teilnehmern

Ab 17.30 Uhr sollen sich Menschenreihen über die Brücken und entlang des Donauufers bilden. «Wir werden alle zwei Meter am Boden mit Kreide markieren, wo ein Platz frei ist», sagte Sophia Weigert von Fridays for Future Regensburg. Zusätzlich müssen die Teilnehmer wie bei allen Demos im Freistaat einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Erstmals Unterstützung von "Omas For Future"

Die Regensburger "Fridays for Future"-Bewegung erhält ab heute Unterstützung von Seniorinnen. Zum ersten Mal gehen in Regensburg die sogenannten "Omas For Future" auf die Straße. Die Gruppe richtet sich speziell an die Generation 50+. Die Initiative wurde im Sommer 2019 von einer Leipzigerin gegründet. Inzwischen gibt es deutschlandweit etwa 40 Regionalgruppen.