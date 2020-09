Klimastreik in Nürnberg – Autofahrer müssen mit Staus rechnen

Sie demonstrieren wieder für das Klima: Am Freitag (25.09.20) zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr ist in Nürnberg wieder eine Versammlung der Aktivisten „Fridays for Future“ geplant. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, die corona-bedingt gelten, findet die Kundgebungen und der Demonstrationszug auf der Fahrbahn statt. Das Thema der heutigen Veranstaltung lautet "KeinGradWeiter".

Autofahrer müssen mit Staus rechnen

Die Protestaktion startet am Frauentorgraben in Höhe der Färberstraße in Richtung Hauptbahnhof. Über den Bahnhofsplatz und die Gleißbühlstraße ziehen die Aktivisten zum Rathenauplatz. Dann geht es über den Marientorgraben zurück zum Färbertor. Die Polizei wird temporär die Streckenabschnitte sperren.

In mehreren großen Städten in Bayern finden zum internationalen Klimastreik von Fridays for Future am Freitag Demonstrationen statt. Knapp 3.500 Teilnehmer wurden laut Polizei in Regensburg angemeldet. Etwa 1.000 Demonstranten wollen ab 12.30 Uhr in Nürnberg durch die Straßen ziehen. Zudem sind Reden zum Thema Energiewende und Systemwandel geplant. Insgesamt sind bundesweit 400 Demonstrationen geplant.

1.000 Teilnehmer in Nürnberg erwartet

Die Aktivisten in Nürnberg laufen dabei vom Färbertor über den Bahnhofsplatz zum Rathenauplatz und zurück. Damit stets genügend Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, demonstrieren sie auf der Fahrbahn, in jeder Reihe sind maximal drei Personen, so dass jeder eine Fahrspur besetzt. Eine Maske ist zudem Pflicht.

"Durch das Hygienekonzept wollen wir die Demo so sicher wie möglich machen. Trotz Corona ist es wichtig auf die Straße zu gehen, denn die Klimakrise wartet nicht wegen der Pandemie." Fabia Klei, Sprecherin von Fridays for Future

Zudem sei, anders als in München, der Inzidenzwert in Nürnberg viel geringer, sagt Klein. Die Münchner Gruppe von Fridays for Future hatte ihre Groß-Veranstaltung in ihrer ursprünglichen Form auf der Theresienwiese kurzfristig abgesagt, weil der Inzidenzwert auf mehr als 50 in der Stadt gestiegen war. Stattdessen wollen die Aktivisten nun ab 14 Uhr den Schriftzug des Mottos "KeinGradWeiter" mit einer Menschenkette bilden, dabei sollen die 500 Teilnehmer mindestens 1,5 Meter Abstand halten.

Auch in anderen Städten sind Demos geplant

In Erlangen haben die Aktivisten die Demonstration auf sechs Orte in und um Erlangen aufgeteilt. Um 13 Uhr starten gleichzeitig unterschiedliche Aktionen. In Bayreuth setzt sich ab 12 Uhr und in Bamberg ab 13 Uhr ein Protestzug in Bewegung. Weitere Aktionen finden unter anderem auch in Ansbach, Hof und Coburg statt.

Auch in Dinkelsbühl rufen die Organisatoren um 14.00 Uhr zu einer Fahrraddemo auf, die am Parkplatz des TSV startet. Mit dem Rad könnten die vorgeschriebenen Abstände besser eingehalten und gleichzeitig auch auf das Thema klimafreundliche Mobilität aufmerksam gemacht werden. Die Demonstration verläuft rund um Dinkelsbühl und soll am Marktplatz vor der St. Georgus Kirche enden. Anschließend folgt laut Veranstalter eine Kundgebung.

Die Bewegung Fridays for Future fordert, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden. Darüber hinaus fordern die jungen Aktivisten den Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende. Dem Globalen Klimastreik schließen sich unter anderem auch Greenpeace, der Bund Naturschutz und Parents for Future an.