Klimastreik in Bayern: Tausende demonstrieren für Klimaschutz

Ob in Nürnberg, Würzburg oder Augsburg: In zahlreichen bayerischen Städten sind tausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Fridays for Future hatte zum 13. globalen Klimastreik aufgerufen. Den größten Protest in Bayern gab es in der Landeshauptstadt.

Rund 7.000 Demonstrierende ziehen durch München

"Markus, ich will ein Windrad von dir", ist auf einem der vielen bunten Plakate zu lesen, die am Nachmittag durch die Münchner Innenstadt getragen werden. Rund 7.000 Menschen - von jung bis alt - sind nach Polizeiangaben dem Aufruf von Fridays for Future gefolgt und zum Münchner Siegestor gekommen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Von dort zogen sie in einem Demozug durch die Stadt. Das bei der Pariser Klimakonferenz im Jahr 2015 beschlossene 1,5 Grad-Ziel soll eingehalten werden, fordern sie. Konkret heißt das in ihren Augen: ein Tempolimit auf Autobahnen, ein besserer Nahverkehr und mehr Windräder in Bayern.

Abgrenzung zur Letzten Generation

Bunt und optimistisch soll dieser Klimaprotest nach außen wirken. Dabei geht es den Organisatorinnen und Organisatoren auch darum, sich von den Aktionen der Letzten Generation, die die Debatte in letzter Zeit bestimmt haben, abzugrenzen. "Wir bleiben ganz bewusst bei diesen großen Protestformen", erklärt Ronja Hofmann, Sprecherin von Fridays for Future München. "Wir glauben, dass das zielführender ist." Schließlich müsse man in einer Demokratie Mehrheiten schaffen. "Protest ist kein Selbstzweck - wir verfolgen ein Ziel", so Hofmann.