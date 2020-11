Klimaschutzgesetz: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wozu braucht Bayern ein eigenes Klimaschutzgesetz?

Viele Zuständigkeiten in Sachen Klimaschutz liegen auf Bundes- und auf Europa-Ebene. Aber auch die Bundesländer haben Einfluss. Sie können entscheiden, wieviel Platz für Windkraft und Photovoltaik zur Verfügung gestellt wird, und unter welchen Bedingungen. Auch seine eigene Verwaltung mit ihren Dienststellen und Fahrzeugparks kann jedes Bundesland selbst klimafreundlich machen.

Ein weiterer Hebel: Nur die Länder können den Kommunen Vorschriften machen. Und viele klimarelevante Entscheidungen, zum Beispiel über Nahwärmenetze oder öffentlichen Nahverkehr, werden in den Gemeinden, Städten und Landkreisen getroffen. Landesklimaschutzgesetze brechen die Klimaschutzziele der EU und ganz Deutschland auf die Ebene der Bundesländer herunter.

Und was steht drin im bayerischen Gesetz?

Es ist – ähnlich wie vergleichbare Klimaschutzgesetze - ein Rahmengesetz, das Klimaschutzziele festlegt. Bayern soll bis 2050 klimaneutral werden; bis 2030 soll der CO2-Ausstoß pro Kopf um 55 Prozent niedriger liegen als im Bezugsjahr 1990. Das entspricht dem bisherigen deutschlandweiten Minderungsziel - das aber wahrscheinlich noch verschärft werden wird, um die Klimaziele von Paris zu erfüllen. Die Initiative dazu kommt von der EU.

Der Freistaat selbst soll Vorbild sein, seine Verwaltung bis 2030 klimaneutral werden. Der Staat soll ein Klimaschutzprogramm aufstellen und regelmäßig fortschreiben. Ein Klimabericht soll alle zwei Jahre Auskunft über Fortschritte geben. Ein bayerischer Klimarat kann zur Beratung und Unterstützung herangezogen werden.

Den Kommunen wird lediglich empfohlen, Klimaschutzprogramme aufzustellen und klimafreundlich zu handeln. Klagen von Bürgern oder Institutionen wegen mangelnden Klimaschutzes schließt das Gesetz ausdrücklich aus.

Reicht das bayerische Klimaschutzgesetz aus?

Experten kritisieren vor allem die mangelnde Verbindlichkeit: Es fehlt demnach nicht nur an klaren Regeln für Kommunen (siehe oben), sondern auch daran, wie Fortschritte gemessen werden sollen. Unklar bleibt auch, was passiert, wenn Ziele nicht erreicht werden. Es gibt keine inhaltlichen Anforderungen an das Klimaschutzprogramm, auch keine Vorschrift, wie oft es fortgeschrieben werden soll. Der Klimarat ist eine freiwillige Einrichtung, und den Vorsitz führt der bayerische Umweltminister – deshalb wird bezweifelt, dass er unabhängig agieren kann.

Die Klimaziele des bayerischen Gesetzes passen laut Umweltbundesamt nicht in die Systematik der Bundes- und Europa-Ebene. Umweltverbände und Grüne fordern ehrgeizigere Ziele, um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Die bayerischen Kommunen wünschen sich konkrete Vorgaben zum Geld.

Ein weiterer ungenutzter Hebel: Zwar dürfte Bayern regeln, wo noch Windräder gebaut werden können. Aber solche landesplanerischen Fragen kommen im Gesetz gar nicht vor.

Und was machen andere Bundesländer?

Gut die Hälfte der deutschen Bundesländer hat bereits eigene Klimaschutzgesetze. Die meisten davon mit genaueren Regelungen als Bayern. Dass die Landesklimaschutzprogramme in einem festen Zyklus fortgeschrieben werden müssen, ist woanders Standard – in Bayern gibt es dazu nichts (siehe oben).

Viele Bundesländer widmen sich eingehend dem Thema Wärme: Thüringen zum Beispiel hat (allerdings freiwillige) Wärmepläne für die Ebene der Kommunen und einen Zielwert für die Gebäudesanierung. Auch Nordrhein-Westfalen sieht kommunale Wärmepläne vor, die per Verordnung auch verbindlich gemacht werden können. Baden-Württemberg will Städte und Gemeinden beim Klimaschutz verbindlich unterstützen. Schleswig-Holstein schreibt Energieversorgungsunternehmen vor, den Kommunen bei kommunalen Wärmekonzepten zu helfen.