Klimaschutzdemos: Regensburg rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" ruft weltweit zu Demonstrationen für einen besseren Klimaschutz auf. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz werden Schüler, Studenten und weitere Unterstützer auf die Straße gehen. Unter anderem auch in Regensburg.

Menschenkette in Regensburger Altstadt geplant

Dort rechnet die Stadt mit spürbaren Verkehrsbehinderungen. Der Aktionstag der "Fridays for Future"-Anhänger beginnt in Regensburg um 15 Uhr mit einer Fahrraddemo am Hauptbahnhof. Um 16:30 Uhr treffen sich die Demonstranten dann zu einer ersten Kundgebung. Im Anschluss wollen die Teilnehmer eine Menschenkette um die Regensburger Altstadt bilden.

Nach der Aktion sollen sich mehrere Demonstrationszüge zum Regensburger Domplatz aufmachen, wo die Abschlusskundgebung stattfindet.

Bis zu 2.000 Teilnehmer in Regensburg erwartet

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 2.000 Teilnehmern. Laut der Stadt Regensburg wird es im Laufe des Nachmittags und Abends auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch im Busverkehr wird es Einschränkungen geben, so die Stadt. Die "Fridays for Future"-Anhänger fordern einen besseren Klimaschutz. Regional etwa durch bessere Energiestandards bei Gebäuden oder auch durch Solaranlagen auf allen geeigneten Dächern. Für Deutschland im Ganzen fordern die Initiatoren unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030 und einen kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien.

Demos in vielen ostbayerischen Städten und Gemeinden

Für Forderungen sollen heute aber nicht nur Studenten und Schüler auf die Straße gehen. Auch alle weiteren Unterstützer sollen sich an den Protesten beteiligen. Regensburg ist in Ostbayern nicht der einzige Demonstrationsort: In der Oberpfalz sind Proteste in Neumarkt, Amberg, Auerbach und Weiden geplant. In Niederbayern wird laut "Fridays for Future" in Straubing, Mainburg, Landshut, Landau an der Isar, Dingolfing, Vilsbiburg, Eggenfelden, Pfarrkirchen, Passau, Deggendorf und Passau für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen.