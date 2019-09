Klimaschutz: Wie die Freien Wähler sich von der CSU abgrenzen

Diskussionen mit der CSU sind vorprogrammiert

Von den Grünen hat sich Aiwanger in den vergangenen Wochen scharf distanziert. Immer wieder fiel er mit heftiger Kritik an der größten Oppositionsfraktion im bayerischen Landtag auf – zum Beispiel am politischen Gillamoos in Abensberg oder mit umstrittenen Posts in den sozialen Medien. Ganz so ruppig werden die Freien Wähler mit ihrem Koalitionspartner nicht umgehen. Doch Diskussionen mit der CSU sind vorprogrammiert, wenn es in den nächsten Wochen um das bayerische Klimaschutz-Gesetz geht. Das machen die Freien Wähler auf ihrer Herbstklausur deutlich. Es dürfe keinesfalls so kommen, wie beim Artenschutzgesetz, warnt Fabian Mehring: Klimaschutz dürfe sich am Ende nicht im Bauern-Bashing erschöpfen.

Bei den Freien Wählern sitzt das Trauma tief, dass sie nach dem erfolgreichen Artenschutz-Volksbegehren viele "grüne Ideen" mittragen müssen. Diesmal wollen sie sich besser durchsetzen, in dem sie sich zur CSU abgrenzen und das auch bei ihrer Klausur betonen.

Auch innerhalb der Fraktion stehen noch Gespräche aus

Allerdings wären die Freien Wähler nicht die Freien Wähler, wenn sie vorher nicht noch innerhalb der eigenen Fraktion einige Diskussionen ausfechten müssten. Sie sind bekannt dafür ein recht bunter, diskussionsfreudiger Haufen zu sein.

"Diese Pole gibt es schon, also diejenigen, die sagen, man muss beim Klimaschutz anpacken und diejenigen, die sagen, bitte mal langsam, nicht übertreiben. Das macht die politische Debatte ja auch aus", sagt Fraktionschef Streibl über die internen Debatten zum Klimaschutz.

Umweltminister Glauber: "handeln - nicht nur schauen und forschen"

Das CSU-Klimakonzept etwa schätzen Umweltminister Thorsten Glauber und Streibl unterschiedlich ein. In die "links-grüne Ecke" würde Glauber das Papier des Koalitionspartners nicht einsortieren. Er finde, ganz im Gegenteil, dass die Forderungen der CSU viel passgenauer sein müssten.

"Ich will raus aus der Forschungsecke. Neben der Forschung brauchen wir Maßnahmen. Viele technische Dinge sind ausgereift. Die brauchen aber den Roll-Out. Wir brauchen, nicht nur zu forschen und zu schauen - wir müssen vor allem handeln." Umweltminister Thorsten Glauber

Diskussionen hin oder her, am Ende der fraktionsinternen Beratungen, werden die Freien Wähler ein eigenes Klimakonzept vorlegen, da sind sich Streibl und Glauber wiederum einig. Das Ergebnis dieser Debatte dürfte dann auch eine große Rolle für den Kommunalwahlkampf spielen. Denn dass da Klimaschutz und Umweltpolitik die Kernthemen sein werden, gilt als sicher.