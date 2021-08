Klimaschutz: Was kann ich selbst tun?

Kleidung und Klima: Weniger ist mehr

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Klimaschutz ist unsere Garderobe. Denn auch die Textilindustrie belastet das Klima stark. 2015 hat sie mehr CO2 in die Luft geblasen als alle internationalen Flüge und die Schifffahrt zusammen. So fallen bei der Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts etwa 4,3 Kilo an Treibhausgasen an.

Hier gilt also: Weniger ist mehr. Zumal nicht nur das Klima, sondern auch die Umwelt belastet wird. So braucht man für den Anbau von Baumwolle sehr viel Wasser - was in vielen ohnehin schon sehr trockenen Anbaugebieten, zum Beispiel in Indien oder in China, zu großen Umweltproblemen führt.

Bei der Produktion von Kunstfasern dagegen wird zwar weniger Wasser gebraucht, dafür löst sich beim Waschen von Kunstfaser-Kleidung Mikroplastik ab und gelangt so in Flüsse und Meere. Und es fallen mehr Treibhausgase an als bei Baumwollkleidung. Beim Polyester-T-Shirt statt 4,3 Kilo rund 5,5.

Unabhängig vom Stoff gilt: Klima- und umweltfreundlicher ist es, wenn man weniger häufig neue Kleidung kauft und statt zu neuer Ware auch zu Second-Hand-Kleidung greift.

Elektrogeräte und Klima

Weniger ist mehr: Das gilt auch für alle elektrischen Geräte. Je weniger davon im Haushalt sind, desto besser fürs Klima. Die Geräte werden zwar immer effizienter, durch die steigende Anzahl werden Effizienzsteigerungen jedoch oft wieder zunichte gemacht. Vor der Anschaffung eines neuen Geräts sollte man sich daher gut überlegen, ob man es wirklich braucht.

Unverzichtbar und zugleich einer der größten Stromfresser ist der Kühlschrank. Er läuft schließlich Tag und Nacht. Wer sich erst vor ein paar Jahren einen neuen Kühlschrank gekauft hat, für den lohnt sich aus Sicht des Klimaschutzes nicht unbedingt ein neuer. Denn auch bei der Herstellung der Geräte fallen CO2-Emssionen an.

Bei Kühlschränken, die etwa 12 Jahre oder älter sind, lohnt sich ein Neukauf dagegen schon, empfiehlt Tanja Loitz, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens co2online.

Ein neues Gerät mit der höchsten Effizienzklasse A+++ kann demnach pro Haushalt und Jahr etwa 130 Kilo an CO2 einsparen. Ähnliches gilt für energiesparende Kühltruhen oder Waschmaschinen.

Laut BUND Naturschutz sollte man bei der Neuanschaffung von Geräten auf einen geringen Energie- und Rohstoffverbrauch achten, ebenso auf Reparaturmöglichkeiten. Geräte, die nicht ständig laufen müssen, sollten nicht in den Standby-Modus versetzt, sondern ausgeschaltet werden. Das gelte auch für das Licht und sogar für Smartphones.

Verzicht und Gewinn zugleich

Der ernsthafte Versuch, einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, bedeutet also Verlust und Gewinn zugleich. Gewinn, weil man Kosten deutlich reduzieren kann - zum Beispiel für Autofahrten, für Heizenergie, Wohnraum, immer neue Elektrogeräte oder ständig neue Kleidung.

Was den Verlust betrifft, so lohnt es sich darüber nachzudenken, ob es tatsächlich immer ein wirklicher Verlust ist, wenn man statt ins Auto zu steigen das Fahrrad nimmt, den Bus oder die Bahn. Wenn man nicht das Flugzeug nimmt in den Urlaub, sondern vielleicht den Zug. Wenn man auf Wohnraum verzichtet, den man vielleicht nicht wirklich braucht. Man sich nicht ständig neue Kleidung, neue Smartphones und andere Geräte kauft.

Der technologische Fortschritt allein wird uns nicht retten beim Klimaschutz. Davon ist auch der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Professor Harald Lesch überzeugt:

" Wir werden eine ganze Menge an Verhaltensänderungen haben müssen. Das muss aber kein Verzicht sein. Es heißt einfach nur, dass es anders wird. Und dieses Andere wird gut sein. Es wird uns guttun."