Klimaschutz und Barrierefreiheit: Sanierung des Selber Rathauses

Fünf Monate lang wurde das unter Denkmalsschutz stehende Rathaus in Selb im Landkreis Wunsiedel renoviert. Nun wurde es enthüllt und erstrahlt in neuem Glanz. Ein spezieller Dämmputz, eine neue Dacheindeckung und neue Fenster sorgen dafür, dass in dem Gebäude Energie gespart wird, so die Stadt Selb in einer Mitteilung. Eine Dachrinnenheizung schützt vor Frost- und Eisschäden.

Rathaus Selb wird barrierefrei

Die Mitarbeiter des Ordnungs- und Einwohnermeldeamts haben ihre sanierten Büros bereits wieder bezogen. Nach und nach soll das Rathaus in Selb außerdem barrierefrei werden. Im Erdgeschoss wurde deshalb bereits die öffentlich zugängliche Toilette erneuert, barrierefrei gestaltet und mit einem Wickelplatz ausgestattet. Als Nächstes werden im Obergeschoss Stufen durch Rampen ersetzt.

Renovierung soll in zwei Jahren fertig sein

Die Renovierungsarbeiten sollen 2020 abgeschlossen sein. "Im kommenden Jahr erfolgt der Einbau eines Aufzugs, die Neugestaltung des Eingangsbereichs und der Bau von Büroräumen auf der Freifläche hinter dem Rathaus", so der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch (Vereinigung Aktive Bürger). Durch den Aufzug können in Zukunft auch Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats besuchen.

Denkmalschutz im Vordergrund

Bei der Sanierung sind die Vorgaben des Denkmalschutzes einzuhalten, etwa bei der Verwendung von Naturschiefer für die Dacheindeckung oder dem Verzicht auf eine dicke Aufputzdämmung. Auch die prägenden Elemente der bestehenden Fensterformen und die Farbgestaltung der Fassade wurden beibehalten. Der Wunsch, den historischen Charakter des Gebäudes zu erhalten, steht im Vordergrund.

Mit der Sanierung beteiligt sich die Stadt Selb an einem kommunalen Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung und Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.