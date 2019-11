Klimaschutz - Söders "Jahrhundertvertrag" gab es schon mal

Ein "Jahrhundertvertrag" – das klingt nach einem großen, bedeutsamen Werk. Und genau so etwas will der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nun wieder – zum Thema Klimaschutz.

Etwas Ähnliches gab es schon einmal, im Jahr 1987: Damals schlossen bayerische Bauern und bayerische Staatsregierung symbolisch einen Vertrag. Obwohl das Papier von 1987 das Höfesterben damals nicht aufhalten konnte, will Ministerpräsident Söder jetzt eine Neuauflage.

1987: Eine Bauerndemo in der Olympiahalle

Über 10.000 Landwirte, alles ehrenamtliche Funktionäre des bayerischen Bauernverbandes, versammelten sich am 8. April 1987 in der Münchner Olympiahalle, um gegen massive Einkommensrückgänge und gegen die Agrarpolitik der CDU/CSU-geführten Bundesregierung und der Europäischen Union zu protestieren.

Am Rednerpult in der Olympiahalle: Der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Er versprach den Bauern mit dem sogenannten "Jahrhundertvertrag für die Landwirtschaft" finanzielle Unterstützung:

"Ein Viertel des Lebensstandards einer durchschnittlichen bäuerlichen Familie muss der Staat künftig sichern." Franz Josef Strauß, damaliger bayerischer Ministerpräsident, am 8. April 1987

Insgesamt 6,2 Milliarden D-Mark sollte die Bundesregierung in den nächsten Jahren für die Landwirte aufbringen. Daneben sollten nach Strauß' Plänen höhere Nahrungsmittelpreise die Zukunft der Landwirtschaft sichern.

Was wurde aus dem Jahrhundertvertrag von 1987?

Umgesetzt wurden diese Pläne nur teilweise. In Bayern wurde seit damals zum Beispiel das Kulturlandschaftsprogramm finanziell kräftig aufgestockt. Fragt man heute Landwirte nach dem Jahrhundertvertrag, zucken viele mit den Schultern. Jeder hat zwar schon mal davon gehört, weiß aber nicht, was es eigentlich ist.

Fakt ist: Das Höfesterben ging ungebremst weiter. Gab es 1987 noch mehr als 600.000 Betriebe in Deutschland, waren es 2018 nur noch 266.000.

Söder: Wir brauchen wieder einen Jahrhundertvertrag

Tatsächlich lässt sich in letzter Zeit ein Prozess der Entfremdung beobachten zwischen Landwirten und Teilen der Bevölkerung. Heute gehen wieder Bauern auf die Straße beziehungsweise fahren mit Traktoren zu Kundgebungen. Und es gehen Schüler auf die Straße, wie bei den "Fridays for Future"-Demonstrationen, um mehr Klimaschutz zu fordern.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder hat nun einen neuen Jahrhundertvertrag angekündigt – allerdings nicht mit den Landwirten, sondern zum Klimaschutz. Doch von diesem werden auch die Landwirte betroffen sein.

Neuer runder Tisch

Viele Landwirte ärgern sich nach wie vor über das "Versöhnungsgesetz" zur Artenvielfalt, mit dem die Staatsregierung um Ministerpräsident Söder auf das erfolgreiche Volksbegehren zur Artenvielfalt reagiert hat. Um sie wieder zu versöhnen, will Söder nun zu einem zweiten runden Tisch einladen. Ziel sei es, über einen neuen Gesellschaftsvertrag zu sprechen und gegenseitige Vorbehalte auszuräumen.

Wann konkret der neue runde Tisch seine Arbeit aufnehme, sei noch offen. Möglicherweise geschehe dies aber noch vor dem Jahreswechsel, sagte Söder. Einladen wolle er, anders als im Frühjahr, aber keine Parteien, sondern nur Verbände. Die Moderation solle erneut Alt-Landtagspräsident Alois Glück (CSU) übernehmen.

Initiative "Land schafft Verbindung" bei Söder

Am heutigen Freitag ist schon Sebastian Dickow, ein 30-jähriger Landwirt aus dem Landkreis Dingolfing-Landau bei Söder eingeladen. Dickow ist der bayerische Sprecher der Initiative "Land schafft Verbindung". Die Initiative ist kein Verband oder Verein, sondern ein loser Zusammenschluss von Bauern aus ganz Deutschland, die über Facebook und Whatsapp vernetzt sind.

Die Initiative hatte am 22. Oktober 2019 zu Bauerndemos in ganz Deutschland aufgerufen. Für den kommenden Dienstag, den 26. November, ist eine zentrale Großdemonstration in Berlin angekündigt.

Sebastian Dickow ist an diesem Freitagabend, den 22. November 2019, neben Bauernverbandspräsident Walter Heidl und Josef Schmid, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Gesprächsgast bei "Unser Land extra" um 19 Uhr im BR Fernsehen.