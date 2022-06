Mehr Nachhaltigkeit: Umweltschützer und Kirche kooperieren

Vor einem halben Jahr hat sich die Diakonie Deutschland verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet sie ab sofort mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) zusammen. Ein bewährtes diakonisches Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit ist die Seniorenresidenz Augustinum.

Zur Übersicht: "Aktuelle News und Hintergründe zum Klimawandel"

So wenige Lebensmittel wie möglich wegwerfen

Die Küche der Seniorenresidenz Augustinum in München-Neufriedenheim bereitet pro Tag etwa 1.000 Mittagessen zu. Weggeworfen werden soll davon so wenig wie möglich. "Wir führen praktisch an all unseren Standorten und Großküchen regelmäßige Abfall-Messungen durch und starten immer wieder neue Projekte zur Reduzierung der Lebensmittel-Abfälle", sagt Christoph Specht, Mitglied der Geschäftsleitung. Obwohl sich ihre bisherigen Umwelt-Aktivitäten durchaus schon sehen lassen können, will die Augustinum-Gruppe in Zukunft noch nachhaltiger wirtschaften. Ihr Ziel ist es, gar keine Lebensmittel mehr wegzuwerfen, faire und ökologisch produzierte Arbeitskleidung zu tragen und Ladesäulen für E-Autos zu installieren. "Es war von Anfang an überhaupt kein Problem, die Mitarbeiter zu motivieren. Wir haben mittlerweile in allen Küchen einen Nachhaltigkeitsbeauftragten", sagt Specht.

Kooperation zwischen Naturschutzbund und Diakonie

Was das Augustinum umzusetzen versucht, gilt als Vorzeigeprojekt für die vor Kurzem unterzeichnete Kooperationsvereinbarung zwischen dem Naturschutzbund Deutschland und der Diakonie. Damit will Diakonie-Präsident Ulrich Lilie auch andere diakonische Einrichtungen dazu motivieren, noch nachhaltiger zu arbeiten. "Darum schaffen wir Anreize: Wir haben jetzt beschlossen, dass wir als Diakonie über 100.000 Euro sofort bereitstellen. Damit wollen wir die nächsten Garten-Projekte finanzieren. Und der Naturschutzbund hat gesagt, wir bekommen auch Programm-Mittel, die wir einsetzen können", sagt Lilie.

Es gibt also finanzielle Unterstützung - zumindest vorerst. Denn wie diese Projekte dauerhaft finanziert werden, das ist noch offen. Der Diakonie-Präsident erhofft sich aber von der Kooperation mit dem Naturschutzbund mehr als nur Geld: "Wir wollen Coaches ausbilden, die beim Thema Nachhaltigkeit die Unternehmen beraten: Wie kann man Energie sparen? Wie sieht nachhaltige Wärmedämmung aus?"

Naturschutzbund könnte durch Expertise unterstützen

"Wir haben relativ viele Immobilien und durchaus Grünflächen. Und da könnte man noch mehr tun, um die noch besser zu gestalten", meint Manuela Bierbaum, Geschäftsführerin und Mitglied des Arbeitskreises Ökologie der Diakonie Hochfranken in Hof. Sie hat viele Ideen, wo sie die Unterstützung des Naturschutzbundes gebrauchen könnte.

Diakonie-Präsident Lilie ist sich sicher, dass viele der rund 600.000 Beschäftigten der diakonischen Einrichtungen Lust haben auf nachhaltige und ökologische Veränderungen. Das Problem, sagt Lilie, seien oftmals die Rahmenbedingungen - wie zum Beispiel bei einer diakonischen Einrichtung in Stetten: "Der Träger hat die gesamte Energieerzeugung auf nachhaltige Energien, auf Blockheizkraftwerke umgebaut. Seitdem haben sie nachts einen Überschuss, weil sie da nicht so viel verbrauchen. Diese Energie spielen sie deshalb in das örtliche Netzwerk ein, doch dann ruft das Finanzamt an und sagt, die Gemeinnützigkeit sei dadurch gefährdet, weil sie Strom mit Gewinnerzielungsabsicht erzeugen", schildert Lilie ein Problem. Ziel der Kooperation sei es daher auch, mit der Politik zu verhandeln.

Mehr gesellschaftlichen Rückhalt für Umweltthemen

Ralf Schulte, Mitglied der Geschäftsleitung des NABU-Bundesverbandes, sieht in der Kooperation einen großen Vorteil: "Wir haben ein großes Interesse, dass wir mit unseren Themen Klimaschutz, Artenschutz, Naturschutz einen möglichst breiten gesellschaftlichen Rückhalt erzeugen und für diese Themen strategische Allianzen schmieden können, die uns helfen, auch im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich diese Themen zu setzen."

Denn für Schulte und den Naturschutzbund ist klar: Klimaschutz müsse sozial abgefedert werden. "Was wir keineswegs brauchen, sind ähnliche Entwicklungen, wie wir sie vor Jahren beispielsweise mit den Gelbwesten in Frankreich hatten. Deshalb ist es wichtig, und da haben wir als Naturschutz und Umweltverband sicherlich auch noch einiges zu lernen, Fragen wie soziale Gerechtigkeit verstärkt zu diskutieren", sagt Ralf Schulte.

Ökologie und soziale Gerechtigkeit zusammen denken

Wenn man Ökologie und soziale Gerechtigkeit zusammen denke, stärke man beide Themen. Zwar sei es nicht immer einfach, alle Beschäftigten von neuen Nachhaltigkeitsprojekten zu überzeugen, weiß Manuela Bierbaum von der Diakonie Hochfranken. Trotzdem haben sie und ihre Kollegen sich schon 2019 dafür entschieden, grüner werden zu wollen: "Es geht darum, dass wir im Kleinen anfangen, die Dinge umzusetzen. Dann wird es am Schluss eine Welle sein, die durch die Einrichtungen geht, durch die Region, und immer größere Kreise zieht."

Dieses Ziel hat nun mit der vereinbarten Zusammenarbeit zwischen Diakonie und Naturschutzbund deutschlandweit neuen Schwung erhalten. In zwei Jahren wollen beide Institutionen eine erste Zwischenbilanz ziehen.