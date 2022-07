Klimaschutz: Söder setzt auf Dialog mit den Städten

In den Städten wirkt sich Hitze meist schlimmer aus als auf dem Land. Das liegt an versiegelten Böden, an viel Asphalt, an den Autos, außerdem daran, dass es weniger Grün gibt und weniger Durchzug. Denn wo Frischluftschneisen zugebaut sind, weht kaum ein Lüftchen.

Städtetags-Präsident: "Sind bereit, unseren Anteil zu leisten"

In Regensburg diskutiert heute der Bayerische Städtetag über das Problem und darüber, welche Lösungen gefunden werden können. Zum Auftakt betonte Markus Pannermayr, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags: "Wir sind bereit, unseren Anteil zu leisten." Die Städte seien sich ihrer Vorbildfunktion bewusst, so Pannermayr. Nicht nur, weil sie unmittelbar betroffen seien vom Klimawandel, sondern auch, weil man den Kampf gegen die Erderwärmung als notwendig und richtig erachte.

An die Adresse von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) formulierte Pannermayr einige Kernforderungen: Klimaschutz und Klimaanpassung dürften nicht als freiwillige Aufgabe der Kommunen gesehen werden, sondern als Pflicht. Dafür wiederum brauche es qualifiziertes Personal und finanzielle Mittel, die nicht im "Förderdschungel" versickern dürften. Außerdem setze man auf vereinfachte Verfahren, um handlungsfähiger und schneller zu werden.

Söder: "Krise geht nur gemeinsam"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war als Gast zum Städtetag nach Regensburg gekommen, von wo aus er später nach Tschechien aufbrechen wollte. In seiner Rede machte er deutlich, dass Staatsregierung und Kommunen für ihn an einem Strang ziehen: "Krise geht nur gemeinsam, für die Bürger sind wir alle eins."

Den Klimaschutz bezeichnete Söder als "überragende Aufgabe für die Zukunft", die "vielleicht noch dominanter sein" werde als die bisherigen Krisen wie Corona und Krieg. Er räumte ein, dass die bayerische 10H-Regel beim Ausbau der Windkraft "kein reines Wind-Beschleunigungsprogramm" sei. Er glaube aber, die Kommunen müssten bei erneuerbaren Energien "nach Regionalität gehen": In der Stadt sei etwa Photovoltaik gut. Ob dagegen ein Windrad in München-Haidhausen stehen müsse, sei fraglich.

"Der Freistaat lässt Euch niemals im Stich"

Vorschreiben, was im Einzelnen für den Klimaschutz getan werden soll, will Söder den Kommunen nicht. Auch eine Pflicht zum Klimaschutz wolle er nicht zusagen. Denn das hieße ja, man schreibe den Kommunen etwas vor, was sie nicht freiwillig täten. Sein Wunsch sei, so der Regierungschef am Ende seiner Rede, zusammenzustehen, im Gespräch zu bleiben: "Wir gehen diese Schritte gemeinsam. Der Freistaat lässt Euch niemals im Stich."

Maltz-Schwarzfischer: "Was Söder mitgebracht hat, reicht nicht"

Im Anschluss an Söders Rede hat Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer betont, was der Ministerpräsident mitgebracht habe, reiche nicht aus. Gegenüber BR24live sagte Maltz-Schwarzfischer (SPD), es brauche belastbare Konzepte und klare Zusagen. Einen Hoffnungsschimmer sehe sie immerhin darin, dass der Freistaat sich mit den Kommunen zusammensetzen will, um gemeinsam über den Klimaschutz zu sprechen.

Experte Michael Sterner: "Da muss definitiv noch mehr passieren"

Rundum enttäuscht vom Auftritt des Ministerpräsidenten zeigte sich Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Technischen Hochschule Regensburg. Söder habe "wieder viele schöne Worte, aber wenige konkrete Taten" dabei gehabt, so Sterner im BR24live.

Nach seinen Worten ist es unverzichtbar, die Städte mit Geld und entsprechendem Personal fit für den Klimawandel zu machen. Das habe Söder heute vermissen lassen. Außerdem, so Sterner, halte er die Forderung der Städte für richtig, den Klimaschutz zur Pflichtaufgabe zu erklären.

Letztlich werde in den Kommunen entschieden, ob Klimaschutz gelinge oder nicht. Dafür aber müssten sie adäquat ausgestattet werden. Bayern sei in dieser Hinsicht leider nicht führend, sondern eher Schlusslicht.