Klimaschutz: Kritik an Lockerungen für Landwirte

Das Methan, das bei der Verdauung von Nutztieren entsteht, und Lachgas durch Düngung – das sind in der Landwirtschaft die Hauptursachen für den Ausstoß von Treibhausgasen. Methan und Lachgas sind besonders klimaschädlich. In Bilanzen werden sie häufig in den vergleichbaren Effekt von CO2 umgerechnet. Dann spricht man von CO2-Äquivalenten.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt. Etwa neun Prozent davon gehen auf das Konto der Landwirtschaft. Würde man noch CO2-intensive Verbrennungsstoffe dazu zählen, wäre es noch deutlich mehr Ausstoß.

Deshalb war der Plan der früheren Bundesregierung, die Landwirte beim Klimaschutz in die Verantwortung zu nehmen. Ab 2027 sollte der Sektor Landwirtschaft am europäischen Emissionshandel ETS 2 teilnehmen. Die Folge: höhere Kosten für die Landwirte und damit mehr Druck, mehr in regenerative Energien zu investieren.

Landwirtschaft muss nicht beim europäischen Emissionshandel mitmachen

Doch daraus wird nichts, denn im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht: "Vom Opt-In für den Sektor Landwirtschaft in den ETS 2 machen wir keinen Gebrauch."

Experten halten das für einen Fehler, etwa Johannes Sauer, Professor für Produktions- und Ressourcenökonomie landwirtschaftlicher Betriebe an der TUM School of Management. Er hält das für ein "Einknicken" der Politik. Das sei jedoch zu erwarten gewesen "durch den Politikwechsel", so Sauer. Es werde der Druck rausgenommen, und es gebe dann keine Anreize mehr, den Sektor zu transformieren. Trotzdem müsse die Landwirtschaft ihren Beitrag zum Klima-Umbau leisten, so der Agrarökonom.