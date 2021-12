Klimaschutz in der Stadt: 900 neue Bäume für Fürth

In Fürth ist am Dienstag der Startschuss für die Pflanzung von 900 Bäumen am Fürther Stadtwald in Burgfarrnbach gefallen. Die Esskastanien sind eine Spende der Sparda-Bank Nürnberg anlässlich ihres 90-jährigen Jubiläums, teilte die Genossenschaftsbank mit.

Einsatz der lokalen Unternehmen für Klimawandel

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) freut sich, dass sich neben Bürgerinnen und Bürgern auch die lokale Wirtschaft für den Klimaschutz einsetzt. "Der Klimawandel ist eine Jahrhundertaufgabe, die wir nur als Gemeinschaft meistern können", so Fürths Stadtoberhaupt.

Pflanzaktion zum Jubiläum

Anlässlich des Firmenjubiläums lässt die Bank an jedem ihrer Standorte 900 Bäume pflanzen, insgesamt 9.000 in Nordbayern. Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW)