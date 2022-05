Klimaschutz in Augsburg: Unternehmer wollen aktiv werden

Kommunalpolitik und Wirtschaft wollen den Klimaschutz in der Region Augsburg gemeinsam angehen. In der Halle eines E-Lastwagen-Ausrüsters an der A8 hat der Wirtschaftsverband "Regio Augsburg Wirtschaft" seine Initiative "A³ klimaneutral" vorgestellt. Mit dabei ist auch die Stadt Augsburg: Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagt, Klimaschutz sei "keine Haltung, sondern eine knallharte Aufgabe in unserer Zeit".

Deshalb bemüht sich die Bezirkshauptstadt gemeinsam mit den angrenzenden Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg darum, Unternehmen für eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität zu gewinnen. Vorbilder sind der gerade erst geschlossene "Augsburger Klimapakt" und vor allem die Initiative "Allgäu klimaneutral 2030".

CO₂-Beratung kostet erstmal Geld

Konkret will die Initiative Unternehmen beraten und bei der Aufstellung einer Kohlendioxid-Bilanz unterstützen. Das kostet die Unternehmen anfangs bis zu 8.000 Euro im Jahr. Das komme aber immer noch günstiger, als es auf eigene Faust zu machen, sagt Regio-Augsburg-Geschäftsführer Andreas Thiel.

In eine Kohlendioxid-Bilanz der Unternehmen sollen nicht nur Energieverbrauch und die Art der Materialbeschaffung einfließen, sondern beispielsweise auch Arbeitgeber-Initiativen zur Nutzung von Bus und Bahn für den Arbeitsweg oder das Angebot der Firmen-Kantine. Diese Klima-Bilanz der Unternehmen soll jedes Jahr öffentlich gemacht, Fortschritte damit sichtbar werden.

Klimaschutz zieht bei der Suche nach Fachkräften

Für die Unternehmen spielen auch unerwartete Motive eine Rolle: Die Ausgaben für Öl, Diesel, Gas und Strom könnten sinken. Werbung mit dem Siegel "klimaneutral" könnte sich lohnen. Und: Die meist schwierige Suche nach Fachkräften werde tatsächlich einfacher, wenn der Betrieb sich mit klimaverträglicher Zukunftstechnik beschäftige, sagt Andreas Haller vom Augsburger E-Lastwagen-Spezialisten Quantron.

Und schließlich steigt der Druck, weil Kunden wie Regierungen in den kommenden Jahren ihre Forderungen nach einer klimaschonenden Produktion hochschrauben könnten. Andreas Thiel: "Wer es jetzt schon tut, hat einen Vorsprung gegenüber dem, der es dann gezwungenermaßen tun muss."

"Die rennen uns offene Türen ein"

In einem Jahr will die Augsburger Initiative mindestens 100 Unternehmen vorweisen können, die sich schrittweise auf Kohlendioxid-Einsparungen bis zur Klimaneutralität verpflichtet haben. Thiel glaubt, das Interesse der Unternehmer in der Region Augsburg werde weit größer sein.