Klimaschutz im Kleinen: Klimabudget für Erlanger Stadtteile

Um den Klimaschutz in Erlangen voranzubringen, will die Stadt mit einem Klimabudget Ideen und Projekte aus den Orts- und Stadtteilen finanziell unterstützen. So sollen Veränderungen gezielt vor Ort angestoßen werden. "Wir wollen die Klimaziele erreichen. Das geht nur, wenn wir viele Menschen auf dem Weg mitnehmen", sagt Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD).

Stadt will jedes Jahr ein Klimabudget von 65.000 Euro

65.000 Euro will die Stadt jedes Jahr in das Klimabudget stecken. Das sind 5.000 Euro pro Stadt- und Ortsteil. Durch die Projekte allein könne das Klima nicht gerettet werden, das Ziel des Klimabudgets sei vielmehr, die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Klimaschutz zu begeistern, betont Erlangens Klimaschutzreferentin Sabine Bock. Zudem könnten aus kleinen Ideen auch größere Projekte entstehen. So könnten mit Unterstützung des Klimabudgets Reparatur- und Tauschbörsen oder Aktionstage und Bildungsprojekte zum Klimaschutz gefördert werden. Ein Beispiel, wie auch im Kleinen etwas für den Klimaschutz getan werden kann, ist das gemeinschaftliche Gärtnern am Altstadtmarkt.

Bürger und Gruppen können sich um Klimabudget bewerben

Bewerben können sich Bürger, Vereine, Initiativen, Schulen, Kitas oder Religionsgemeinschaften. Bis zum 1. Oktober 2021 können die Vorschläge online eingereicht werden. Die jeweiligen Orts- und Stadtteilbeiräte entscheiden dann, welche Ideen umgesetzt werden sollen. Die Projekte sollen im kommenden Frühjahr realisiert werden.

Bis 2030 klimaneutral: Erlangen muss Bemühungen verzehnfachen

Erlangen hat als erste Stadt in Bayern vor zwei Jahren den Klimanotstand ausgerufen. Noch vor dem Jahr 2030 will die Stadt klimaneutral werden. Dafür wurden erste Maßnahmen ergriffen, um die CO2-Emission in Erlangen zu verringern. Außerdem wurde ein Klimagutachten erstellt, das untersuchen sollte, wie viel CO2 in der Stadt verbraucht wird.

Seit 1990 ist die CO2-Emission demnach bereits um 29 Prozent zurückgegangen. Doch um das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten zu können, müssten sich die Bemühungen mindestens verzehnfachen, so die Autoren der Studie. Die Energieversorgung müsse in kürzester Zeit auf erneuerbare Energien umgestellt werden, außerdem alle Fahrzeuge ohne fossilen Sprit laufen. Eine enorme Herausforderung für die Stadtgesellschaft in Erlangen.