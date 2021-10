Klimaschutz: CO2-Bilanz von Unternehmen wird Wettbewerbsvorteil

Es war für Unternehmer Andreas Gebhardt aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen eine Überraschung: Sein Automobil-Zuliefer-Unternehmen mit 2.100 Mitarbeitenden verbraucht so viel CO2 wie die Kleinstadt Treuchtlingen mit rund 13.000 Einwohnern. Die Firma "Alfmeier Präzision" betreibt Standorte in Europa, Asien und Amerika. 47.000 Tonnen CO2 pro Jahr, lautete das Ergebnis ihrer Klimabilanz. Der größte Posten an Kohlenstoffdioxid-Emissionen ist dabei die Luftfracht. "Das ist der Nachteil, wenn man Exportweltmeister ist", sagt der geschäftsführende Direktor der Firma, Andreas Gebhardt.

CO2-Bilanz kostet erstmal, bevor sie etwas bringt

Rund eineinhalb Jahre und bis zu 10.000 Euro an Beraterkosten hat das Unternehmen in Treuchtlingen investiert, um eine eigene Klimabilanz erstellen zu lassen. "Ich muss erst einmal eine Bestandsaufnahme machen, um dann Ziele für die Zukunft zu setzen", sagt Andreas Gebhardt. Dabei werden die Gebäude untersucht, die Fahrten der Mitarbeitenden zum Arbeitsplatz, und auch das, was das Unternehmen herstellt. Im Fall Alfmeier sind es komfortable Sitze für Luxus-Autos und winzige, super stabile Kunststoffteile, die in den Bremsen und Tanks verbaut werden. "Jedes Einzelteil im Produkt wird auf seine Klimabelastung untersucht – das ist schon aufwändig", sagt Andreas Gebhardt.

Erster Schritt: LED-Lampen und Ökostrom

Als erste, schnelle Maßnahmen hat das Unternehmen nun alle Lichter ausgetauscht und auf energiesparende LED-Technik umgestellt. Außerdem hat es Ökostrom bestellt und angefangen, den Fuhrpark auf E-Autos umzustellen. Alfmeier ist einer der vielen Kunststoff-Spezialisten im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Aufgrund dieser Kompetenzen hat der Landkreis sogar vor einigen Jahren eine Kunststoff-Hochschule angesiedelt. Doch das Material hat einen Klima-Haken: Plastik wird fast immer aus Erdöl hergestellt. Und Erdöl gerät als fossiler Energieträger in Verruf.

Viel Kunststoff-Industrie in Altmühlfranken – fürs Klima ungünstig

Damit hat die Region insgesamt ein Problem. Denn die Kunststoffindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Altmühlfranken. Sie beliefert in vielen Fällen die Automobilbranche. Über Jahrzehnte hat sich die Branche gut entwickelt, doch die aktuellen Entwicklungen fordern ein Umdenken.

Landrat Manuel Westphal (CSU) hat dies erkannt und noch in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter im Herbst 2019 eine erste Arbeitsgruppe mit Unternehmen der Kunststoffbranche ins Leben gerufen. "Unternehmensinitiative Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität für Altmühlfranken" (UNNA) heißt die Initiative. 14 Mitgliedsunternehmen sind inzwischen beigetreten. Vier von ihnen haben bereits ihren CO2-Fußabdruck messen lassen.

Bundesregierung macht Druck: Die Industrie muss deutlich CO2 reduzieren

Die Bundesregierung hat in Sachen Klimaschutz im vergangenen Sommer einen gesetzlichen Rahmen verabschiedet. Bis zum Jahr 2030 muss die Industrie ihre CO2-Emissionen um 37 Prozent senken. "Das ist eine klare Ansage an die Industrie", erklärt Alfmeiers Vize-Chef für Qualitätsmanagement und Klimabeauftragter Lawrence Mukaronda. "Jede Firma ab 250 Mitarbeiter muss ab 2024 einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen."

Doch auch die Unternehmen selbst haben verstanden und setzen sich eigene Ziele. Wichtige Automobilunternehmen wie Daimler und BMW wollen bis zum Jahr 2039 klimaneutral sein. Alfmeier spürt jetzt schon, dass die Klimabilanz eines Unternehmens immer öfter nachgefragt wird. "Wir werden das künftig brauchen, um an Ausschreibungen teilnehmen zu können", sagt Mukaronda. Eine CO2-Bilanz wird damit immer mehr zum Wettbewerbsvorteil werden. "In den nächsten fünf Jahren wird das explodieren", so der Qualitätsmanager.

Klimaneutralität: Region will künftig mit Nachhaltigkeit werben

Und auch Landrat Manuel Westphal (CSU) drückt in Sachen Klimaschutz für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen aufs Tempo. Neben der Unternehmerinitiative UNNA hat er ein umfangreiches Klimakonzept auf dem Weg gebracht. Der Kreistag hat dieses einstimmig Anfang Oktober abgesegnet. Sämtliche Bereiche der Verwaltung sollen auf Klimaverträglichkeit überprüft werden.

Und auch insgesamt im Landkreis will er den ökologischen Fußabdruck soweit wie möglich reduzieren. Die vielen Energielandwirte sollen noch mehr regenerativen Strom erzeugen. Und alle anderen sollen Energie sparen, Gebäude sanieren, Verkehr reduzieren. Um dies voran zu bringen, will Westphal Personal einstellen. "Im Rahmen unserer Möglichkeiten müssen wir uns gemeinsam der Verantwortung stellen, um unsere Heimat auch für nachfolgende Generationen zu bewahren", so Westphal.

Kunststoff-Recycling als Perspektive für die Kunststoffindustrie?

Nach der Vorstellung des Landrates wird die Region künftig Vorreiter sein in Sachen Nachhaltigkeit. Die Kunststoffindustrie wird bleiben, allerdings mit innovativen Produktionskonzepten und Kreislaufwirtschaft. Heißt konkret, man könnte den Kunststoff, der schon im Umlauf ist, mehrmals verwenden.

Alfmeiers geschäftsführender Direktor Andreas Gebhardt erklärt, es werde bereits mit Recyclat experimentiert. Allerdings verändere Kunststoff beim Wiederverwerten seine Beschaffenheit. Und die Kunden in der Automobilbranche haben an diesen Experimenten bisher wenig Interesse. Sie befürchten schlechtere Ware. "Wir haben eine hohe Qualitätsverantwortung", sagt Gebhardt. Bei den Autositzen sei der Einsatz von Recycling-Kunststoff einfacher. 15 Prozent Recycling-Material könne man dem Kunststoff beimischen. Dies ist heute Stand der Dinge. Doch vielleicht geht da ja noch mehr.