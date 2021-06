Klimaschutz: Bündnis fordert verbindliche Landesentwicklung

Offener Brief an Ministerpräsident und Landtagspräsidentin

Unter dem Titel "Jetzt auch bei Klima-, Arten- und Flächenschutz noch bewusster, vorausschauender und mutiger handeln!" hat das Bündnis einen offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner geschrieben. Darin fordern sie unter anderem einen "Runden Tisch zur transformativen Landesentwicklung, am dem sie gerne mitarbeiten.

Es soll ein Umbau sein, der keine "Rückkehr zur vorherigen Normalität anstrebt, sondern auf einen zukunftsfähigen Wandel setzt." Staatliches Handeln müsse dazu beitragen, die nicht-nachhaltigen Muster der Vergangenheit zu identifizieren, zu benennen und zu überwinden.

Nachhaltigkeit in allen Bereichen gefordert

Konkret fordern die Verfasser angepasste Landnutzung und nachhaltigere Formen der Land und Forstwirtschaft. Sie soll die Bevölkerung mit gesunder Nahrung versorgen und Ressourcen schonen. Dieses Muster zieht sich durch: Im Baubereich soll Umnutzung der Vorrang gegeben werden vor Neubau. Die Mobilität müsse auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umgelenkt werden.

Die Nutzung fossiler Energien müsse bis 2035 beendet und die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt sein. Dazu müssten die Energiebedarfe in Industrie und privaten Haushalten deutlich reduziert werden. Weiter wird eine besser Kreislaufwirtschaft empfohlen. Bayern müsse die Chancen der Digitalisierung nutzen, und zwar so, dass sie nachhaltiges Wirtschaften fördert und nicht neue Ressourcen und Energiebedarfe produziert. Im Tourismus in Bayern sollten nur noch naturverträgliche Formen entwickelt werden.

Wirtschaftsministerium dämpft Erwartungen

Vertreter des Wirtschaftsministeriums und der Regierungsfraktionen aber dämpften auf einer Onlinetagung im April die Erwartungen der Planungs-Experten aus dem Bündnis.

Den bayerischen Kommunen soll offenbar auch künftig eher wenig vorgeschrieben werden. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Landtag, Sandro Kirchner von der CSU, etwa ist gegen feste Vorgaben für den Flächenverbrauch: "Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und schon der Meinung, dass uns die kommunale Selbstverwaltung das höchste Gut bleiben muss, damit Sie die Heimat gestalten können."