Klimaschutz: Augsburger Klimaforscher für verpflichtende Regeln

Umfragen zeigen es immer wieder: Viele Menschen in Deutschland halten den Klimawandel und seine Auswirkungen für die größte Herausforderung der Menschheit in diesem Jahrhundert. Viele fühlen sich auch persönlich für den Kampf gegen den Klimawandel verantwortlich und sind in diesem Zuge bereit, zum Beispiel das Auto öfter stehen zu lassen oder weniger Fleisch zu essen.

Klimaforscher: Freiwilligkeit reicht nicht aus

Der Augsburger Klimaforscher und Hydrologie-Experte Prof. Harald Kunstmann vertraut nicht länger auf freiwillige Beschränkungen in Sachen Klimaschutz: "Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, dann muss vieles verpflichtender sein. Wir werden um diese Verpflichtungen nicht herumkommen", sagt Kunstmann. "Ich bezweifle mittlerweile, ob die Freiwilligkeit, die natürlich erst mal anzustreben wäre, wirklich ausreicht."

So spricht sich Kunstmann für ein Tempolimit auf den Autobahnen aus. Dieses würde nichts kosten, sei sofort umsetzbar und würde viel bringen. "Darauf zu verzichten, ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können", sagt Kunstmann.

Verpflichtungen können funktionieren

Er wisse, dass Verpflichtung von vielen Menschen erst einmal negativ gesehen würde. Es gebe aber bereits viele Regeln, die fest in der Gesellschaft verankert seien - "die wir gewohnt sind und in unserem Alltag aufgenommen haben".

Beispiele und "sinnvolle Verpflichtungen" seien etwa die Schulpflicht, die Geschwindigkeitsbeschränkung in den Städten oder das sehr strikte deutsche Waffenrecht. Und wenn es nun den Konsens in der Gesellschaft gebe, dass der Klimaschutz umgesetzt werden müsse, dann gehe das nur mit verpflichtenden Maßnahmen.

Klimaforscher lobt junge Klimaaktivisten

Kunstmann lobte in diesem Zusammenhang auch die Proteste von jungen Klimaschützern wie dem Augsburger Klimacamp: "Die Klimaaktivisten haben völlig recht, auf die Dringlichkeit hinzuweisen und immer wieder neu zu betonen, wie wichtig es ist, tatsächlich jetzt Klimaschutz umzusetzen und sich nicht immer noch höhere Ziele zu setzen, die noch weiter in der Zukunft liegen, sondern hier und jetzt sofort anzufangen."

Zentrum für Klimaresilienz will Folgen des Klimawandels mildern

Harald Kunstmann ist auch Gründungsdirektor des neuen Zentrums für Klimaresilienz, das sich gerade an der Uni Augsburg formiert. Das Zentrum gilt als bislang weithin einzigartiges Projekt. Es wird sich fächerübergreifend mit den Folgen der Erderwärmung für die Menschen beschäftigen.