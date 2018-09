Klimaschutz auf der Wiesn

Jetzt gibt es tatsächlich ein klimaneutrales Festzelt auf der Wiesn, und zwar das "Zum Stiftl". Möglich ist das durch eine Art Tauschhandel.

CO2-Ausgleich: Schwäbische Bäume produzieren Sauerstoff

Stefan Stiftl hat ausrechnen lassen, was sie in seinem Festzelt, einem eher kleinen Zelt mit 460 Plätzen, während der Wiesn an CO2 erzeugen: 97 Tonnen sind das zusammengerechnet. Zum Vergleich: So viel kommt zusammen, wenn man ungefähr 300.000 Kilometer weit mit dem Auto fährt oder 5.800 Laufschuhe produziert. Und es braucht rund 7.700 Buchen, um dieses CO2 wieder zu binden. Deshalb spendet Festwirt Lorenz Stiftl dafür, dass für ein Bergwaldprojekt im Oberallgäu wiederaufgeforstet wird.

Volksfest in Pfaffenhofen zeigt sich umweltfreundlich

Dass das Beispiel Schule machen kann, sieht Stiftl in Pfaffenhofen an der Ilm. Dort bekommen die Bewerber fürs Volksfest auch erstmalig Pluspunkte, wenn sie ökologische Ideen haben. Außerdem dürfen Imbissbuden kein Wegwerfgeschirr benutzen. Die Urkunde fürs klimaneutrale Festzelt hängt ab Donnerstag dann auch beim Stiftl.