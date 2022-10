Angriffe auf Kunst: Fränkische Museen in großer Sorge

Aus Sorge ums Klima greifen Aktivistinnen und Aktivisten offenbar zu immer drastischeren Mitteln. Nachdem sie sich auf Straßen festgeklebt hatten, haben sie es auf der Suche nach Aufmerksamkeit für ihre Klimaschutzziele nun offenbar auf die Kunst abgesehen. Schäden an den Gemälden gab es bislang glücklicherweise nicht. Auch wenn in den fränkischen Museen keine Werke von Claude Monet oder Vincent Van Gogh hängen: Die Verantwortlichen sind in Sorge – und versuchen sich gegen mögliche Angriffe zu wappnen.

Tomatensoße und Kartoffelbrei auf wertvollen Gemälde

In London bespritzten Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation "Just stop oil" Mitte Oktober das Gemälde "Sonnenblumen" des Malers Vincent Van Gogh mit Tomatensoße. Weil das Bild hinter Glas war, überstand es den Anschlag unbeschadet. Einige Tage später schütteten eine junge Frau und ein junger Mann der "Letzten Generation" im Potsdamer Museum Barberini Kartoffelbrei über ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet. Nur ein Filzstreifen am Rand der Glasscheibe schützte das Kunstwerk vor einem möglicherweise größeren Schaden. Zuletzt gab es auch einen Anschlag im niederländischen Den Haag. Hier klebte sich ein Klimaschutzaktivist am Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" fest, genauer gesagt an dessen Schutzverglasung.

Bestürzung und Sorge in fränkischen Museen

Angesichts dieser Anschläge ist die Bestürzung in den fränkischen Museen groß. "Das war pures Entsetzen", beschreibt Thomas Eser, der in Nürnberg für die städtischen Museen zuständig ist, seine Gefühlslage, nachdem er von den Angriffen gehört hatte. Schließlich habe er anfangs nicht gewusst, ob die Gemälde durch Glas geschützt waren oder nicht. Wären Tomatensoße oder Kartoffelbrei direkt auf der Bildleinwand gelandet, wären die Gemälde zerstört, schätzt Eser. Auch wenn durch die Angriffe bislang keine Schäden an den Kunstwerken entstanden sind, verurteilt er die Aktionen der Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten.

Schließlich richteten sich die Angriffe "gegen ein Opfer, das nun gar nichts mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu tun hat". Ähnlich sieht es Daniel Hess, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Es ist das größte kulturgeschichtliche Museum im deutschsprachigen Raum. "Ich bin in großer Sorge", sagt Hess. Schließlich sei es die Hauptaufgabe der Museen, das kulturelle Erbe zu bewahren. "Und das gehört uns allen. Das ist unser aller Geschichte", so Hess.

Mehr Sicherheit gewünscht, aber oft nicht möglich

In Folge der Angriffe von Klimaschutzaktivisten sind auch fränkische Museen um mehr Sicherheit bemüht. So habe man etwa das Personal sensibilisiert, heißt es gleichermaßen aus dem Germanischen Nationalmuseum wie beispielsweise dem Nürnberger Stadtmuseum Fembohaus. Im Kunstmuseum Bayreuth werden Besucherinnen und Besucher noch akribischer darauf hingewiesen, dass das Mitnehmen von Taschen und Rucksäcken in den Ausstellungsbereich nicht erlaubt ist. Alle Museumsverantwortlichen betonen allerdings, dass man keine Personenkontrollen am Eingang durchführen könne beziehungsweise wolle. Eine 100-prozentige Sicherheit gebe es nicht. Auch aus technischen Gründen.

Der Nürnberger Museumschef Thomas Eser steht vor einem etwa zehn Quadratmeter großen Gemälde im Nürnberger Fembohaus und erklärt: "Das ist ja eine riesige Fläche. Wenn man die verglasen würde, das Glas wäre viel zu schwer, um vom Rahmen gehalten zu werden. Oft ist es die schiere Größe eines Gemäldes, das das Verglasen verhindert."

Besuchserlebnis oder Sicherheit? Museen müssen abwägen

Auch wenn das Bewahren der Kunstgegenstände für die Museen an oberster Stelle steht: Allein aus Kostengründen sei es nicht möglich, alle Werke hinter Glas zu packen. Und laut dem Nürnberger Museumschef Thomas Eser ist das auch nicht immer gewünscht. Er verweist auf zwei Porträts Nürnberger Stadtärzte im Fembohaus. Eines der Gemälde ist hinter Glas, das andere nicht. "Man erkennt sofort den Unterschied. Das Verglaste ist schwerer zu erkennen, weil sich immer ein bisschen was spiegelt. In diesem Fall die Lampen dieses Kronleuchters."

Er empfiehlt allen Besucherinnen und Besuchern des Museums, nicht verglaste Kunst gerade in diesen Tagen besonders zu genießen. "Da hat man das Erlebnis des Originals, die Aura des Originals einfach besser als bei allem Verglasten."