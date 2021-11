Klimaschonende Landwirtschaft: Fleisch und Wärme aus dem Moor

Sie ist quasi das E-Auto der Landwirtschaft, nur besser: die Paludikultur, also Landwirtschaft auf nassen Böden. Paludikultur schützt das Klima und hat zusätzlich positive Nebenwirkungen, schafft zum Beispiel neue Lebensräume für Kiebitze. Und hat bloß einen Haken: Unter den bisherigen Bedingungen rechnet sie sich nicht. Das muss sich ändern, wenn in den nächsten Jahren möglichst viele Moorflächen für den Klimaschutz wiedervernässt werden sollen.

Paludikultur erzeugt Fleisch, Wärme und Strom

Das schwäbische Donaumoos ist ein Vorreiter für Paludikultur in Bayern. Hier gibt es neben Wasserbüffeln robuste Rinder- und Schafrassen, die den Aufwuchs der nassen Wiesen in Fleisch verwandeln.

Auf Versuchsflächen werden Rohrglanzgras und Seggen angebaut, typische Moorgräser, die auch im naturbelassenen Moor vorkommen. Den Aufwuchs – Sumpfseggen liefern bis zu zehn Tonnen Trockenmasse pro Hektar - kann man in einer Biogasanlage verwerten. Dort lassen sich bis zu 20 Prozent Silomais durch die Paludi-Gräser ersetzen, ohne dass die Energieausbeute zurück geht. Rohrglanzgras und Seggen können in speziellen Heizanlagen auch verfeuert werden, genauso wie im Winter geerntetes Schilf.

Schilf als Dämmmaterial und Baustoff

Schilf und Rohrkolben, ebenfalls typische Pflanzen in heimischen Mooren, eignen sich darüber hinaus als Ausgangsstoff für Dämmmaterial oder Konstruktionsplatten. Schilf natürlich auch als Baustoff für traditionelle Schilf- also Reetdächer. Das Mähgut von nassen Wiesen könnte je nach Zusammensetzung als Heu in der Pferderaufe landen oder in der Papierfabrik – dieser Absatzweg ist noch in der Versuchsphase. Viele Perspektiven für die Paludikultur.

Landwirtschaft auf nassen Böden rechnet sich bislang nicht

Unter den derzeitigen Bedingungen können die Landwirte beim Klima schonen im wiedervernässten Moor allerdings kein Geld verdienen. Der Aufwand ist groß – die Rohrglanzgräser oder Seggenflächen müssen erst mal etabliert werden: Die Landwirte müssen säen oder pflanzen und dann eine ganze Zeit lang das aufkommende Unkraut in die Schranken weisen.

Es braucht spezielle Maschinen für die nassen Böden. Weideflächen müssen eingezäunt werden. Der Zaun muss ständig kontrolliert und regelmäßig freigeschnitten werden. Die Tiere brauchen unter Umständen trockene Liegeflächen, Wasser, Winterfutter und Parasitenbehandlungen.

Auf nassen Wiesen ist das Futter nicht so nährstoffreich, man kann also nicht so viele Tiere pro Hektar halten wie auf normalen Wiesen. Mit Silomais, Kartoffeln und Zuckerrüben auf trockengelegten Moorflächen ist allerdings mehr Geld verdient – obwohl diese Art der Landbewirtschaftung den Klimawandel beschleunigt.

Moore sind wichtige CO₂-Speicher und bremsen Klimawandel

Moorflächen sind Gaspedal oder Bremse im Klimawandel - je nachdem, wie hoch das Wasser steht. 95 Prozent der bayerischen Moore sind trocken gelegt, mit unterirdischen Kanälen entwässert, damit man auf den Flächen Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben anbauen kann: kolossale CO₂-Schleudern, die den Klimawandel anheizen.

Intensiver Ackerbau oder stark gedüngtes Grünland auf trockengelegten Moorflächen setzen pro Hektar und Jahr an die 35 Tonnen Kohlendioxid frei. Das ist so viel wie sechs Bewohner Bayerns im Durchschnitt mit all ihren Aktivitäten.

Ein naturbelassenes Moor bremst dagegen den Klimawandel: Im besten Fall speichert es nicht nur den in seinem Torfkörper fixierten Kohlenstoff, damit der nicht als Kohlendioxid in die Atmosphäre geht. Das Moor bindet dann sogar ein wenig zusätzliches Kohlendioxid aus der Luft. Dafür muss der Wasserstand ungefähr eine Handbreit unter der Bodenoberfläche liegen.

Landwirtschaft kann man auf so nassen Flächen in aller Regel allerdings nicht betreiben. Die gute Nachricht ist aber: Schon bei einem Wasserstand von 30 cm unter der Bodenoberfläche wird deutlich weniger Kohlendioxid freigesetzt als bei Ackerbau auf entwässerten Flächen. Ein gewaltiges Einspar-Potenial zum Schnäppchenpreis. Denn im Moor ist der Klimaschutz besonders günstig.

Auch Mistkäfer und Kiebitze profitieren von der Paludikultur

Wiedervernässte Wiesen, auf denen Rinder, Schafe und zum Beispiel Wasserbüffel grasen, zählen zu den artenreichsten Flächen der Kulturlandschaft. Das liegt unter anderem an den Kuhfladen und Schafbollen: Sie bieten Dungfliegen, Mistkäfern und unzähligen anderen Insekten Nahrung. Im Büffeldung ist die Artenvielfalt sogar noch höher.

Wiesenbrüter wie Kiebitz oder Braunkehlchen profitieren von der Beweidung gleich doppelt: Sie finden im Kuhfladen Insektenlarven und die Weidetiere sowie der Weidezaun vergrämen den Fuchs oder freilaufende Hunde, die ihre Jungen fressen würden.

Aber auch auf den Flächen, auf denen Schilf, Seggen, Rohrglanzgras oder Rohrkolben angebaut werden, steigt die Artenvielfalt im Vergleich zum intensiven Ackerbau stark an. Untersuchungen haben gezeigt: Der Unterschied zwischen natürlichem Schilf und Paludischilf ist im Hinblick auf die Biodiversität nicht groß. Zum Beispiel brüten Bekassinen und Kiebitze im Frühjahr, solang der Aufwuchs noch niedrig ist, gern auf den Paludiflächen.

Weitere positive Nebenwirkungen der Paludikulturen: Sie entziehen der Umwelt Stickstoff und entlasten so Gewässer. Die wiedervernässten Flächen können sehr viel Niederschläge aufnehmen, wirken auch noch als Hochwasserschutz.

Gesucht: Landwirte, die Paludi-Pionier werden wollen

Bis zum Jahr 2040 sollen in Bayern 55.000 Hektar, ungefähr ein Viertel aller Moorflächen, wiedervernässt werden. Das ist das Ziel der Staatsregierung. Der Bayerischer Rechnungshof hat im Oktober 2021 gemahnt, dafür fehle ein zielorientiertes Management. Experten, die sich mit dem Moorschutz beschäftigen, vermissen schon länger konkrete Szenarien für einzelne Flächen.

Das Geld ist da, es fehlt am Schwung. Vielleicht kommt der mit dem bayerischen Moorbauernprogramm, das 2022 anläuft. Dann sollen Landwirte, die ihre Flächen wiedervernässen lassen, um darauf Klimaschutz zu betreiben, finanziell und organisatorisch unterstützt werden. So ähnlich wie zum Beispiel in Brandenburg, sagt Dr. Annette Freibauer von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising: Die Bauern brauchen sich nur beim Landwirtschaftsamt melden. Ein Ingenieur kümmert sich dann um alle Genehmigungen, das Einverständnis der Nachbarn und die Anhebung der Wasserstände. Wenn irgendwas nicht funktioniert, der Wasserstand zum Beispiel nicht ansteigt, weil es zu wenig regnet: Der Landwirt ist aus dem Schneider, er bekommt die Förderung trotzdem. Die Landesanstalt für Landwirtschaft sucht gegenwärtig bereits Landwirte, die sich für die Nutzung nasser Flächen interessieren.

Landwirte noch zögerlich

Lothar Kempfle, Biobauer aus Günzburg mit Weideflächen im Donaumoos, zögert im Moment noch. Er würde eigentlich gern ein paar Hektar wiedervernässte Moorflächen dazu pachten, um darauf Rohrkolben oder Seggen anzubauen – aber zuvor brauche es Absatzmärkte für den Aufwuchs und langfristige Programmlaufzeiten. Sonst mache die Arbeit keinen Spaß. Aber genau das muss das Ziel des Moorbauern-Programms sein: Dass es den Landwirten Spaß macht, das Klima zu schützen. Weil sie sich darauf verlassen können, dass sie gutes Geld damit verdienen.

Leipheimer Erklärung: Der Bauernverband zieht mit beim Moorschutz

Vielleicht geht es jetzt aber doch in großen Schritten vorwärts. Moorwissenschaftler, Moorschützer, die Agrarverwaltung und der Bauernverband in Bayern haben in diesem Herbst zum ersten Mal einen gemeinsamen Vorstoß gemacht. Sie sind sich einig: Die Landwirte sind beim Klimaschutz im Moor dabei – aktiv und nicht als Verkäufer. Denn das wollen die Bauern nicht: Dass ihre Flächen vom Staat aufgekauft, vernässt und dann zum Beispiel unter Naturschutz gestellt werden.

Der Aufkauf von Flächen könne nur ein letztes Mittel sein, heißt es dann auch in der sogenannten Leipheimer Erklärung, die unter anderem von Vertretern der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, der Hochschule Weihenstephan und dem Bauernverband unterzeichnet worden ist. Die Landwirte bräuchten eine langfristige Planungssicherheit und eine ausreichende Honorierung, damit sie ihre Flächen wiedervernässen lassen und darauf dann Paludikultur betreiben können. Der Moorklimawirt müsse als neues landwirtschaftliches Berufsbild anerkannt werden. Die Ausbildung dazu wird bereits konzipiert. Es herrscht eine gewisse Aufbruchstimmung im Moor.