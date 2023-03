1.000 Euro Zwangsgeld wegen Sekundenkleber in der Tasche

Aktivisten droht Zwangsgeld von 1.000 Euro

Bei Verstößen gegen diese Anordnung wird demnach ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000 Euro fällig. Allerdings können laut KVR Personen, für die die Anordnung gilt, eine Ausnahmegenehmigung bei der Polizei beantragen, sollten sie Sekundenkleber aus beruflichen Gründen transportieren müssen.

Die von diesem "Transportverbot" für Sekundenkleber betroffenen Personen seien in der Vergangenheit wiederholt durch Klebeaktionen auf Fahrbahnen oder an Gegenständen aufgefallen, so das KVR.

Stadt: Versammlungsfreiheit wird nicht eingeschränkt

Das Kreisverwaltungsreferat betont, dass es sich bei dem zu zahlenden Geldbetrag um keine "Strafe" handele, sondern um ein Zwangsgeld, das mit einer Anordnung verbunden ist. Damit solle der betroffenen Person bereits im Vorfeld verdeutlicht werden, so das KVR, was passiere, wenn gegen die Anordnung verstoßen wird.

Deswegen sei das "Transportverbot für Sekundenkleber" nicht als Straf-, sondern eher als eine Präventivmaßnahme anzusehen und damit nach Einschätzung des Münchner Kreisverwaltungsreferats ein eher mildes Mittel, um Straftaten zu verhindern. Die freie Meinungsäußerung oder die Versammlungsfreiheit würden damit nicht eingeschränkt.

Der Mann in dem Twitter-Video kündigte an, gegen das "Sekundenkleber -Transportverbot" auf dem Münchner Marienplatz protestieren wollen. Dabei will er Sekundenkleber mit sich führen.