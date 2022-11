Klimaprotest in Würzburg - Aktion für NRW-Ort Lützerath

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags sind am Samstag Klimaaktivisten in fast 30 Städten für den Erhalt des Dorfes Lützerath auf die Straße gegangen – auch in Würzburg. Der Ort soll weggebaggert werden. Der Energiekonzert RWE habe alle Genehmigungen dafür, so Fridays For Future. Die Umsiedlung der Bewohner hatte 2006 begonnen und wurde im Oktober 2022 endgültig abgeschlossen.

Protestaktion vor dem Würzburger Rathaus

Etwa 30 Aktivisten versammelten sich gegen 16.15 Uhr zu einer Kundgebung vor dem Rathaus in Würzburg. Sie stellten sich hinter einem über drei Meter großen Holzkreuz auf, um ihre Solidarität mit den Bewohnern von Lützerath zu zeigen. Solche Holzkreuze gelten als Symbol der Braunkohle-Gegner. Nachdem der offene Brief an Martin Heilig, den Klimabürgermeister Würzburgs, und die kommunale Politik nicht beantwortet wurde, entschloss sich eine Gruppe mit ablösbarem Klebeband die Forderung um den Erhalt Lützeraths symbolisch an das Rathaus zu kleben, so Fridays For Future. Die Forderungen beinhalten unter anderem, dass sich die kommunale Politik für den Erhalt Lützeraths und für die Zukunft der Bevölkerung stark machen soll.

Symbol für internationale Klimabewegung

Das Dorf sei "seit Jahren ein Symbol für die internationale Klimabewegung", so Lucas Gscheidle von Fridays for Future Würzburg. "Wir wollen auf das nationale klimapolitische Versagen hinweisen." Bei der Protestaktion in Würzburg waren Mitglieder von Fridays For Future, Greenpeace, BUND, Psychologists for Future und Omas for Future. Der Protest um Lützerath läuft schon seit zwei Jahren. Im Rahmen der Proteste von Braunkohlegegnern und Klimaschützern vor Ort wurde eine Mahnwache installiert, Dorfspaziergänge und Demonstrationen veranstaltet und es kam wiederholt zu Hausbesetzungen.