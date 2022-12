Klimaprotest in Nürnberg: Angehende Lehrer besetzen Unigebäude

Lehramtsstudierende hatten am Montag auf dem Campus an der Regensburger Straße in Nürnberg einen Gang mit Sofas verstellt. Nach Angaben der Klimaaktivisten der Gruppe #endfossil wollten sie mit ihren Kommilitonen darüber ins Gespräch kommen, was die Klimakrise für ihren künftigen Beruf bedeutet und ihren Protest auch über Nacht fortsetzen.

Polizei löst Protest gewaltfrei auf

Der Prodekan habe daraufhin damit gedroht, das Gebäude mit Polizeigewalt räumen zu lassen, teilten die Aktivisten mit und riefen zur Solidarität auf. Mehrere Studierende folgten dem Aufruf der Gruppe in den sozialen Medien und protestierten gegen dieses Vorgehen. Nach Angaben einer Sprecherin der FAU kam die Polizei zwar auf den Campus an der Regensburger Straße, wandte aber keine Gewalt an.

Die Beamten hätten die etwa 40 Demonstrantinnen und Demonstranten vielmehr dazu gebracht, das Gebäude friedlich zu verlassen. Anschließend hätten die Klimaaktivisten vor dem Gebäude eine Demonstration abgehalten. Die Polizei bestätigte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, dass der Einsatz friedlich verlief und keine Straftaten begangen wurden.

Dritte Blockade in wenigen Wochen

Es war die dritte Blockade eines Universitätsgebäudes in den vergangenen Wochen. Aktivisten der Bewegung #endfossil hatten auch schon die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und den Hörsaal C der Uni in Erlangen besetzt.

Was ist #endfossil?

Die Klimagerechtigkeitsbewegung hat angekündigt zwischen, September und Dezember 2022 unter dem Namen “End Fossil: Occupy!” weltweit Hunderte Schulen und Unis zu besetzen. In Deutschland soll es in über 20 Städten Uni- und Schulbesetzungen geben.