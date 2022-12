Klimaprotest in Augsburg – Hörsaalbesetzer lehnen Gespräch ab

Klimaaktivisten halten seit Montag einen Hörsaal der Uni Augsburg besetzt. Klimaexperten und die Leitung der Universität haben angeboten, sich mit den Besetzern an einen Tisch zu setzen. Die Gruppe "#EndFossil Augsburg" hat das nun aber abgelehnt.

In einer Mitteilung an die Medien begründen die Klimaaktivisten das damit, dass die Universität nicht zu transparenten Verhandlungen bereit gewesen sei. Außerdem habe sich die Universität nur bereit erklärt, über die Forderung nach Klimaneutralität zu sprechen. Die Hörsaalbesetzer stellen aber weitere gesellschaftliche und hochschulpolitische Forderungen, wie etwa mehr studentische Mitbestimmung und eine Abkehr vom Eurozentrismus.

Uni Augsburg wollte Runden Tisch zur Klimaneutralität

Die Universität hatte die Hörsaalbesetzer für Donnerstagvormittag zu einem Runden Tisch eingeladen. In einer Mitteilung an die Medien erklärte die Uni, man sei ein Ort für Lehre und Forschung, und damit auch für die Auseinandersetzung mit Fragen des Klimawandels. Die eigene Klimaneutralität sei der Universität ein großes Anliegen. Am Runden Tisch solle besprochen werden, wie man dem Ziel näherkommen könne und wie Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Studierende dafür zweckmäßig zusammenwirken könnten. Teilnehmen sollten fünf Hörsaalbesetzer sowie fünf Vertreter der Universität, darunter Uni-Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel und der Direktor des Zentrums für Klimaresilienz der Universität, Harald Kunstmann. Als neutraler Moderator der Runde hätte sich Studentenpfarrer Tobias Wittenberg zur Verfügung gestellt.

Vorlesungsbetrieb geht trotz Besetzung durch Klimaaktivisten weiter

Am Montag hatten 15 Klimaaktivisten den großen Hörsaal der Universität Augsburg besetzt. Sie übernachten mit Schlafsäcken im Hörsaal und richteten in einem Nebenraum eine kleine Verpflegungsstation ein. Der Vorlesungsbetrieb geht trotz der Besetzung weiter. Die Gruppe erklärte, man wolle die Vorlesungen nicht stören, sondern lediglich in den Vorlesungspausen über die eigenen Anliegen informieren.

Hörsaalbesetzung durch #EndFossil-Gruppe auch in Regensburg

Eine ähnliche Aktion hatte es Mitte November in Regensburg gegeben. "#EndFossil Regensburg" forderte mit der Besetzung eines Hörsaals unter anderem ein 9-Euro-Ticket für alle, den Ausbau des Schienennetzes sowie eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Anders als in Augsburg hatten die Klimaaktivisten in Regensburg ihre Besetzung von Anfang an auf 48 Stunden begrenzt.