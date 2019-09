Klimaprotest: Erstmals demonstrieren weltweit auch Erwachsene

Von Aschaffenburg bis Lindau, von Günzburg bis Passau und von vormittags bis abends: In insgesamt 90 Städten in ganz Bayern sind Demonstrationen für eine bessere Klima-Politik geplant. Erstmals richtet sich der Appell von "Fridays For Future" nicht nur an Jugendliche, sondern auch an Erwachsene. Die Bewegung hofft auf einen Teilnehmer-Rekord.

Was will "Fridays For Future"?

Das Ziel von "Fridays For Future" (FFF) ist, dass das Pariser Klima- Abkommen von 2016 umgesetzt wird: Die globale Erwärmung, die bereits rund ein Grad erreicht hat, soll gestoppt werden, und nicht mehr als 1,5 Grad erreichen.

Bei den Klimaprotesten heute werden die Jugendlichen von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis unterstützt, quer durch alle Bereiche: zum Beispiel auch von der Evangelischen Kirche, Gewerkschaften und Unternehmen. Globaler Protest aller Generationen: Das entspricht den Vorstellungen der "Fridays For Future"-Bewegung. Student Moritz Angstwurm von FridaysForFuture Bamberg freut sich über das breite Echo in der Gesellschaft:

"Es geht nicht nur darum, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen streiken, sondern es geht auch darum, dass alle Generationen mitmachen, von Großeltern über die Eltern bis zu den Kleinkindern, dass alle mit auf die Straße gehen, und für ein besseres Klima in Deutschland mitdemonstrieren." Moritz Angstwurm

Radl-Demo und Menschenkette in Regensburg

Die Regensburger "Fridays For Future"-Bewegung organisiert eine Radl-Demo, die um 15 Uhr am Hauptbahnhof beginnt. Die Großveranstaltung findet in Kooperation mit dem Verkehrswendebündnis und dem Radentscheid Regensburg statt. Um 17 Uhr ist eine Menschenkette entlang des Grünen Gürtels rund um die Altstadt geplant. Am Abend folgt ein Sternmarsch zum Dom, wo ab 19 Uhr die Abschluss-Kundgebung stattfindet. Der Regensburger Klimastreiktag wird von insgesamt 26 einzelnen Gruppen unterstützt.

In München können Arbeitnehmer dabei sein

Moritz Angstwurm zieht am Mittag durch München, um 12 Uhr startet der Protestzug am Königsplatz. Der 22-Jährige sitzt im Landesvorstand der Jugendorganisation Bund Naturschutz und wird gemeinsam mit seinen Mitstreitern vom BUND in bayerischer Tracht erscheinen. Der Protestzug findet extra mittags statt, damit sich Arbeitnehmer in ihrer Mittagspause anschließen können. Einige Unternehmen, wie beispielsweise die Sparda-Bank München eG, stellen ihre teilnehmenden Mitarbeiter bis zu maximal drei Stunden zu diesem Zweck auch von ihrer Arbeit frei.

Prostet auch in den Regionen: FFF in Unterfranken und Schwaben

Auch in Kleinstädten wie im unterfränkischen Haßfurt sind Aktionen geplant: Um 11.30 Uhr startet dort der Protestzug am Unteren Tor. In Aschaffenburg sind mehrere Versammlungen angemeldet. Eine Auftaktkundgebung findet morgens um 8 Uhr statt, zu der bis zu 50 Teilnehmer erwartet werden. Danach geht es im Fahrradkorso weiter. Ab 11 Uhr wollen etwa 1.500 Menschen demonstrieren, der Zug setzt sich am Theaterplatz in Bewegung. Insgesamt rechnet "Fridays for Future" in Unterfranken mit insgesamt etwa 4.500 Streikenden.

Im schwäbischen Lindau beginnt um 10 Uhr ein Klima-Picknick am Reichsplatz. Wer Lust hat, soll einfach seine Decke, Essen und Getränke mitbringen. Tee, Kaffee und Waffeln gibt es kostenlos. Organisiert wird das Picknick übrigens nicht von Schülern, sondern von den Lindauer "Parents-For-Future". Um "fünf vor Zwölf" beginnt dann die Demonstration am Alten Rathaus auf der Lindauer Insel, gemeinsam mit den Schülern. Auch hier hoffen die Veranstalter, dass viele Arbeitnehmer ihre Mittagspause zur Teilnahme nutzen.