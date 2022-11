Klimaprotest #EndFossil: Aktivisten besetzen Hörsaal

Etwa 30 Menschen halten derzeit den Hörsaal C der Universität Erlangen besetzt. Im Rahmen der Bewegung #EndFossil haben deren Mitglieder im Anschluss an eine Diskussionsrunde von Students for Future ein – wie sie es nennen – Plenum zum offenen Austausch anlässlich des Weltklimagipfels in Ägypten aufgerufen.

Hörsaal bis Freitagabend besetzt

Wie einer der Organisatoren der Aktion im BR24-Interview mitteilte, planen sie den Hörsaal noch bis Freitagabend besetzt zu halten. Dazu hätten sie ein abwechslungsreiches Programm geplant.

Forderungen an die Uni

Von der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) fordern Endfossil Erlangen die Klimakrise als größte Katastrophe der Menschheit anzuerkennen und den Lehrplan dementsprechend umzustellen. Der Protest – anders als die Diskussionsrunde von Students for Future – war nicht mit der Uni abgesprochen.

Uni: (Noch) Kein Grund für Polizei

Die Universität sieht bislang keine Veranlassung die Polizei einzuschalten, sofern die Aktion nicht eskaliert. Die Universitätsleitung hat den Aktivisten kurzfristig den Aufenthalt bis Mittwoch gestattet, dann wird das weitere Vorgehen überlegt.