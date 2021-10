Klimanotstand: Scheitert Erlangen an den eigenen Ambitionen?

124 Tage haben Aktivisten in Erlangen Tag und Nacht für ein besseres Klima demonstriert - nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt. Für ihr Klima-Camp haben sie bis vor wenigen Tagen Zelte und Sofas aufgestellt. Der Erlanger Stadtrat hat zwar im Jahr 2019 mit großer Mehrheit den Klimanotstand ausgerufen. Damit war die mittelfränkische Uni-Stadt Vorreiter im Freistaat. Doch aus Sicht der Aktivisten ist Erlangen im "Schlafwagentempo" unterwegs. Das bekräftigt auch Sebastian Hornschild. Er sitzt für die Klimaliste im Erlanger Stadtrat. "Wir müssen eigentlich die Geschwindigkeit verzehnfachen", sagt er. "Mit dem aktuellen Tempo werden wir definitiv die Klimaziele krachend verfehlen."

Erlangen wird so heiß wie Kairo

Die Zeit drängt. Das bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) hat ermittelt, dass der Klimawandel Erlangen und die Region besonders stark treffen wird. Wird die Erderwärmung nicht gebremst, wird es dort in 80 Jahren im Sommer so warm sein wie in Kairo oder Bagdad heute im Durchschnitt. LfU-Klimaexperte Michael Joneck sieht Erlangen als "Brennpunktregion, weil wir in den Sommermonaten in Zukunft ohne Klimaschutz 5,6 Grad Celsius mehr haben werden".

CO2-Budegt ist in vier Jahren aufgebraucht

Um das zu verhindern, muss der Ausstoß des Klimakillers Kohlendioxid radikal reduziert werden. Die Stadt Erlangen hat ermitteln lassen, welchen Beitrag sie leisten muss, um das Klimaziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad einzuhalten. Ergebnis: Es bleibt ein Restbudget von 3,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Wenn sich nichts ändert, wird dieses Budget in weniger als vier Jahren aufgebraucht sein. "Wir müssen viel mehr an Geschwindigkeit aufnehmen und auch konsequenter sein", sagt Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Ohne einschneidende Veränderungen wird es nicht gehen.

Zur Übersicht: Aktuelle News und Hintergründe zum Klimawandel

Stadtwerke hoffen auf grünen Wasserstoff

Zum Beispiel bei der Energieversorgung. Die Erlanger Stadtwerke haben sich von der Steinkohle verabschiedet. Das Heizkraftwerk in der Innenstadt wird komplett auf Erdgas umgebaut. Ein erster Schritt. Für einen klimaneutralen Betrieb gibt es aber noch keine passende Technik, sagt Stadtwerke-Vorstand Frank Oneseit. Derzeit wird der CO2-Ausstoß mit Zertifikaten kompensiert. Langfristig kann aber nur grüner Wasserstoff helfen, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Die Stadtwerke betreiben auch 13 Windkraftanlagen außerhalb Erlangens. Sie würden gerne mehr bauen. Doch dabei werden sie von Abstandsregeln und Bürgerprotesten ausgebremst – die bekannten Hindernisse der Energiewende.

Bund bremst Kommunen bei Tempo 30 aus

Auch Änderungen im Straßenverkehr können einen Beitrag zur Klimawende leisten. Doch dem Oberbürgermeister sind zum Teil die Hände gebunden: "Wir können ja noch nicht einmal flächendeckend Tempo 30 in der Stadt einführen", sagt Janik. Obwohl dies aus seiner Sicht ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur Verkehrswende wäre. Der Bund müsste den Kommunen mehr Spielraum lassen und die Straßenverkehrsordnung entsprechend ändern.

Konflikt um Autos in der City

Die Einzelhändler in der Erlanger Innenstadt haben zwar grundsätzlich einmal nichts gegen Klimaschutz. Doch sie sind auf ihre Kunden von außerhalb angewiesen. Mit ihnen machen sie immerhin rund 40 bis 50 Prozent ihres Umsatzes, sagt Gerhard Fritz vom Handelsverband. Und diese Kunden kommen nun mal nicht mit dem Lastenrad. "Es wäre existenzgefährdend, wenn wir den Landkreis und auch Nürnberg und Fürth abschneiden würden." Autos rein oder raus aus der Innenstadt - einer von vielen Konflikte, die sich anbahnen.

Stadträte müsse über Millionen für Klima entscheiden

Die Notstands-Maßnahmen müssen schärfer und damit schmerzhafter werden, wenn Erlangen es ernst meint. Das ist die große Herausforderung an die Stadtpolitik. Bei den Haushaltsberatungen, die jetzt anlaufen, wird sich zeigen, wie viele Millionen die Stadträte für den Klimaschutz ausgeben wollen. Und ob sie sich darauf einigen können, zusätzliches Fachpersonal einzustellen, um den Klimaschutz in der Stadtverwaltung zu managen. Denn nur so lässt sich diese Jahrhundert-Aufgabe in den Griff bekommen.

Kleiner Erlanger Beitrag ist trotzdem wichtig

Gelingt das, könnte Erlangen zum Vorbild werden, sagt Manfred Miosga, Professor für Stadt- und Regionalentwicklung an der Uni Bayreuth. Er hat die Grundlagenstudie zum Erlanger Klimanotstand erstellt und hofft, dass durch solche ambitionierten Vorhaben wie in Erlangen "insgesamt eine politische Bewegung ausgelöst" werde. Auch wenn Erlangen global gesehen nur einen klitzekleinen Beitrag leisten können, sein das ein Impuls. "Und viele solche Impulse sind wichtig."

Sendung: Der Funkstreifzug; Mittwoch 12.17 Uhr BR24 Radio und als Podcast.