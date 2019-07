Klimanotstand: Erlangen will neue Wege gehen

Erste Schritte zu Klimaneutralität

Bereits jetzt bewegt sich etwas, so der Oberbürgermeister. Wenige Wochen, nachdem Erlangen den Klimanotstand ausgerufen hat, kamen die Organisatoren des Erlanger Poetenfest mit Ideen auf die Stadt zu, wie das Fest klimaneutral werden könnte. Zunächst geht es um Maßnahmen, die kein oder nur wenig zusätzliches Geld kosten: Autoren von etwas weiter her werden gebeten mit der Bahn anzureisen, anstatt einen Kurzstreckenflug zu nehmen. Zudem wird geprüft, ob ein Teil der Logistik per Lastenfahrräder gestemmt werden kann oder E-Autos zum Einsatz kommen können, sagt Bodo Birk, der Leiter des Poetenfestes. Wirklich klimaneutral sei eine Veranstaltung aber nur, wenn Ausgleichszahlungen oder Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Darüber gilt es in Zukunft zu diskutieren, so Birk, bis zum diesjährigen Poetenfest Ende August wird es darauf noch keine Antworten geben.

Verschärfte Diskussionen

Die Diskussionen werden nicht einfach werden. Das zeigt auch folgendes Beispiel: Obwohl die Erlanger CSU-Stadtratsfraktion dem Klimanotstand zustimmte, fordert sie, dass sich Erlangen für Kurzstreckenflüge einsetzt, die am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg starten und landen. Eine optimale Erreichbarkeit über den Nürnberger Flughafen sei für Siemens, die Friedrich-Alexander-Universität und außeruniversitäre Einrichtungen in Erlangen gleichermaßen bedeutend, heißt es in einem Antrag von Ende Juni. Es wird spannend bleiben, wie sich Erlangen in Zeiten des Klimanotstands auch bei diesem Thema am Ende positionieren wird.

Klimanotstand in Erlangen von Fridays for Future initiiert

Zahlreiche Fridays-for-Future-Aktivisten hatten Ende März bei einer Bürgerversammlung in Erlangen den Antrag gestellt, den Klimanotstand auszurufen. Unter großem Applaus stimmte die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer - darunter auch die Erlanger Stadtspitze - zu. Damit war der Erlanger Stadtrat am Zug, der wenige Wochen später den Beschluss fasste, den Klimanotstand auszurufen.