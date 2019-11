Klimanotstand: CSU-Politiker zieht Vergleich zu Hitler-Zeit

Auch CDU-Politiker erinnert an Hitlers Machtübernahme

Auch die CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament erinnerte an das Jahr 1933. Der CDU-Politiker und umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Peter Liese, betonte: "Gerade in Deutschland wurde unter Benutzung des Begriffs 'Notstand' nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten die Demokratie abgeschafft und fundamentale Rechte wie die Pressefreiheit eingeschränkt." Er hoffe, dass das niemand wolle, auch für ein noch so hehres Ziel.

Der Begriff "Klimanotstand" löst laut Liese in erster Linie Angst aus. Zudem wecke er Erwartungen an Sofortmaßnahmen, die Europa nicht liefern könne. "Mit effektheischender Symbolpolitik werden wir der Hausforderung des Klimaschutzes nicht gerecht."

Beschluss des EU-Parlaments

Das EU-Parlament Europaparlament hatte zuvor mit einer Mehrheit von Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken den "Umwelt- und Klimanotstand" für Europa ausgerufen. Mit dem symbolischen Akt ist die Forderung an die neue EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten verbunden, mehr für den Klimaschutz zu tun. 429 Parlamentarier sprachen sich dafür aus, es gab 225 Gegenstimmen, 19 Abgeordnete enthielten sich.

Umstritten war, ob von einem "Notstand" oder einem "Notfall" gesprochen werden solle. Im Englischen steht für beide Begriffe das Wort "emergency". Vor allem aus den Reihen der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) kamen Bedenken gegen die Übersetzung "Notstand".