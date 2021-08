Klimaneutralität: Energieversorger will Photovoltaik ausbauen

Im Kampf gegen den Klimawandel hat sich Deutschland ein Ziel gesetzt, und zwar bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Das bedeutet, dass hierzulande nicht mehr Kohlendioxid (CO2) produziert werden darf, als gleichzeitig abgebaut werden kann. Bayern will das Ziel bereits fünf Jahre früher geschafft haben – eine Mammutaufgabe. Industrie, Verkehr, Wohnen – in nahezu allen Bereichen des Lebens muss es gelingen, den CO2-Ausstoß signifikant zu senken. Den örtlichen Energieversorgern kommt deshalb eine wichtige Rolle zu. In Nürnberg hat der Energieversorger N-Ergie nun skizziert, wie er seinen Teil zur Klimaneutralität beitragen will.

Deutlich mehr Photovolkaik-Anlagen – auch auf den Dächern

Ein elementarer Baustein beim Weg zur Klimaneutralität sei der weitere Ausbau der Photovoltaik-Anlagen, sagte der N-Ergie-Vorstandsvorsitzende Josef Hasler. "Jedes Jahr wollen wir 20 bis 50 Megawatt an Leistung an PV-Anlagen zubauen." Aktuell habe man bereits 120 Megawatt. Das sei "bereits eine Größenordnung". Neben neuen Photovoltaik-Anlagen in der Fläche sei es beispielsweise auch nötig, in Nürnberg künftig deutlich mehr dieser Anlagen auf Dächern zu installieren. Wenn mehr Strom aus erneuerbaren Energien eingespeist wird, müsse man auch das Verteilernetz deutlich schneller ausbauen als bisher, sagte Hasler. Das Verteilernetz würde wohl zum "Nadelöhr", so seine Befürchtung.

Wasserstoff fürs Fernwärmenetz

Mittelfristig wolle man außerdem das Fernwärmenetz mit Wasserstoff betreiben, so Hasler. So wird beispielsweise die Gasturbine des Kraftwerks im Nürnberger Stadtteil Sandreuth derzeit entsprechend ausgerüstet. Dann brauche man allerdings noch im großen Stil Wasserstoff, so Hasler. Die entsprechende Erzeugung sei "eine große Aufgabe". Bis das der Fall sei, seien Gaskraftwerke als Brückentechnologie unverzichtbar, so der N-Ergie-Chef.

Bürokratie als eine der größten Herausforderungen

Insgesamt sieht sich die N-Ergie auf dem Weg zum Ziel Deutschlands zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 "ziemlich gut aufgestellt". So habe man den Strom für alle Privatkunden des Versorgers bereits standardmäßig auf Ökostrom umgestellt. Die Fernwärmeversorgung sei bereits zu acht Prozent klimaneutral. Als eine der größten Herausforderungen bezeichnete Hasler den Bürokratieabbau. Bei den Genehmigungsverfahren müsse man beispielsweise "viel, viel schneller werden", damit Deutschland bis zum Jahr 2045 tatsächlich klimaneutral wird.