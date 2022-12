Klimaneutralität: Eine Herkulesaufgabe für bayerische Städte

Der Freistaat will bis 2040 seine Treibhausgase auf null senken. Das ist das erklärte Ziel der Staatsregierung. Gelingen kann das nur, wenn auch die 2.000 bayerischen Städte, Gemeinden und Landkreise mitziehen. Erlangen zum Beispiel will das sogar schon 2030 schaffen. Feuchtwangen, ebenfalls in Mittelfranken, möchte bis 2035 klimaneutral werden – wie auch München, das sogar zu den neun deutschen Vorzeigekommunen der EU-Kommission gehört.

Treibhausgase radikal reduzieren

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2019 festgestellt, das deutsche Klimaschutzgesetz greife langfristig zu kurz. Damit hat das Gericht die Regierung zum Nachbessern gezwungen. Es geht längst nicht mehr nur um ein bisschen weniger Treibhausgase - die Null ist das neue Klimaziel.

Methan, Stickstoff und eben Kohlendioxid werden bei der Berechnung zu so genannten CO2-Äquivalenten zusammengefasst, um den Eintrag beziffern zu können, den Treibhausgase zur weltweiten Erderwärmung beitragen. Und genau diesen CO2-Ausstoß, erzeugt durch Heizen, industrielle Produktion oder auch Autoverkehr, wollen einige Städte so drastisch reduzieren, dass sich durch Kompensation an anderer Stelle – rein rechnerisch – sogar Klimaneutralität herstellen lässt.